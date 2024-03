La PS5 va moderniser son interface et rajouter une fonctionnalité attendue des joueurs

©Charles Sims via Unsplash

La PS5 Pro est le sujet de toutes les discussions, notamment après la fuite de sa configuration complète. Cependant Sony continue tout de même de peaufiner le modèle de base. En effet, la firme japonaise continue de mettre sa console à jour régulièrement. Le but étant d’améliorer l’expérience des joueurs mais aussi d’apporter quelques corrections.

Il semblerait d’ailleurs que le firmware de la console va avoir prochainement droit à un petit lifting. Selon des informations récentes, l’interface de la PlayStation 5 va être mise à jour visuellement. De plus elle va introduire de nouvelles fonctionnalités.

Malheureusement si cette mise à jour ne devrait donc pas corriger le bug de disparition des jeux dématérialisés,cependant elle apporte tout de même quelques fonctions demandées. Ainsi, ce patch 7.0 de la console de salon, devrait être l’occasion pour des widgets de faire leur apparition, par exemple.

Plus intéressant, la mise à jour devrait aussi permettre aux joueurs de personnaliser leur fond d’écran. Cette fonctionnalité était très appréciée des possesseurs de PS4 et malheureusement absente sur PS5. En revanche, cela vient avec quelques limitations.

Une mise à jour de la PS5 trop gadget ?

Premièrement il ne sera possible de changer de fond d’écran que dans l’onglet “Explorer”. Il ne s’agit donc pas de thèmes couvrant l’intégralité de l’interface de la console. Les autres onglets resteront identiques à leur version actuelle pour le moment. Cela comprend évidemment ceux des jeux de la PS5.

De plus, le nombre de fonds d’écran sera limité à six seulement, dont deux dynamiques, au lancement de la mise à jour. Enfin, les joueurs ne pourront pas importer de fond d’écran personnalisé via une clé USB.

Les widgets cités plus haut seront également réservés à l’onglet Explorer. Ceux-ci devraient prendre la forme de petit encart d’informations concernant la console. Selon les premières images provenant de la bêta, il sera possible d’afficher le niveau de batterie de la manette DualSense, le nombre de trophées mais aussi l’espace de stockage disponible sur la PS5.

Finalement, cette mise à jour du firmware de la console de Sony semble plus gadget qu’autre chose. Trop limité, il ne répond pas exactement aux demandes des joueurs. Cependant, le fait que ce patch coïncide avec les fuites concernant la PS5 Pro pourrait sous-entendre que celle-ci adopterait ces nouveaux visuels à son lancement.

Ce serait logique, bien que la PS5 Pro représente une avancée matérielle de la machine de base, le logiciel de la machine devrait lui être relativement similaire, si ce n’est identique. En espérant que cette interface modernisée soit approfondie à l’avenir et que Sony pousse la personnalisation de sa console un peu plus loin.