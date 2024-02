QD-OLED : MSI restreint les mises à jour de ses écrans à moins de payer plus cher

Les derniers moniteurs MAG QD-OLED de 27 et 32 pouces de MSI ne disposent pas de mise à jour de leur firmware. MSI réserve cette fonctionnalité à ses écrans plus coûteux de la gamme MPG uniquement.

Écran MPG 321URX QD-OLED ©MSI

Un moniteur OLED est toujours un bon choix lors de la mise en place d’un set-up de jeu. Ils font partie des meilleurs écrans gamer disponibles sur le marché et la technologie OLED est particulièrement appréciée des joueurs.

MSI l’a bien compris et a diversifié ses produits pour inclure ce genre d’appareil haut de gamme. D’ailleurs, un futur modèle, le MEG 321URX présenté lors du CES 2024, va permettre de tricher en toute impunité.

Ce n’est pas la seule nouveauté que MSI réserve aux joueurs puisqu’elle a récemment dévoilé puis mis en vente toute une série d’écrans QD-OLED inédits. Cependant, la marque taïwanaise fait des choix intrigants vis-à-vis de cette nouvelle gamme de moniteurs.

En effet, lors d’un échange sur Reddit, la firme s’est exprimée sur ses différents produits. Les principales questions posées à l’entreprise taïwanaise concernent le prix du MPG 321URX de 32 pouces en Europe mais aussi les mises à jour du firmware des gammes d’écrans inédites.

©Reddit

Tous les écrans n’auront pas le droit aux mise à jour

Malheureusement, les questions des internautes concernant le prix prohibitif du 321URX sont restées sans réponse. La version de 32 pouces est affichée aux alentours de 1400 euros et MSI ne semble, pour l’instant, pas prêt à changer ça. Pour rappel, le moniteur est vendu 950 dollars aux États-Unis.

Plus important encore que le prix du MPG 321URX de 32 pouces, MSI a donc également évoqué la mise à jour du firmware de ses moniteurs. Ainsi seuls les appareils de la gamme MPG seront pris en charge. Les écrans MAG n’auront pas le droit aux mises à jour. Cela comprend les versions de 27 et 32 pouces des appareils.

Unique exception : l’écran MAG 341CQP QD-OLED. L’écran n’aura pas de mise à jour non plus mais pour 50 dollars supplémentaires, il sera possible d’installer un mise à jour du firmware via le port USB-C du moniteur.

©Reddit

Ce qui est étonnant de la part de MSI, c’est que cette possibilité de mettre à jour le MAG 341CQP fait qu’il coûte aussi cher que la variante MPG. Ainsi, un écran plus “abordable” devient aussi coûteux que les modèles haut de gamme.

Cette décision peut sembler discutable de la part de MSI. Elle prive ses consommateurs des améliorations liées à la mise à jour du logiciel des écrans. La seul solution : passer à la caisse et payer plus cher. Sans doute que de cette façon MSI souhaite forcer les joueurs à acheter directement les moniteurs les plus coûteux. Le but de la marque pourrait être d’augmenter ses marges à l’avenir.

Lors d’un échange sur Reddit, MSI a abordé la mise à jour du firmware de ses écrans QD-OLED inédits.

Seuls les écrans de la gamme MPG auront droit à ces mises à jour, les versions MAG n’y auront pas droit.

Seule exception, l’écran MAG 341CQP QD-OLED pourra être mis à jour pour 50 dollars supplémentaires.

Source : Reddit