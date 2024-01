MSI MEG 321URX : pour tricher en toute impunité ce nouvel écran QD-OLED est parfait

MPG 321URX QD-OLED ©MSI

MSI ne s’est pas contenté d’officialiser sa nouvelle console, la MSI Claw, ou de renouveler ses PC portables en offrant aux notebooks Prestige et Creator plus d’autonomie. En effet, le CES 2024 a été l’occasion pour la marque taïwanaise de présenter un nouvel écran QD-OLED particulièrement intriguant.

MSI a levé le voile sur son dernier écran QD-OLED MEG 321URX, qui offre non seulement des spécifications impressionnantes mais aussi une petite surprise liée à l’intelligence artificielle qui pourrait bien en faire l’un des meilleurs écrans gaming du marché.

Ce type d’écran avait déjà été aperçu précédemment, une fuite avait, en effet, dévoilé une feuille de route suggérant que MSI préparait une armada d’écrans QD-OLED. C’est désormais officiel et le MEG 321URX pourrait bien faire parler de lui quelque temps.

Le moniteur se dote d’un écran non incurvé de 32 pouces, arborant une résolution 4K. Pour les joueurs compétitifs, la fréquence de rafraîchissement de 240 Hz promet des sessions de jeu sans déchirures.

MPG QD-OLED ©MSI

Un écran qui permet de tricher sans problème grâce à l’intelligence artificielle

Cependant, ce n’est pas ce que l’écran a de plus intéressant à offrir. C’est l’intégration de l’intelligence artificielle SkySight et son fonctionnement, que l’on peut assimiler à de la triche, qui risque de faire controverse. Cette fonctionnalité embarquée et pourrait permettre de détecter des ennemis en jeu sans l’aide de logiciel tiers.

SkySight analyserait la mini-carte du jeu comme League of Legends pour afficher des icônes à l’écran, indiquant la provenance des adversaires. Une aide qui offre un avantage significatif aux joueurs, surtout quand on prend en compte la capacité de l’IA à évoluer et à s’adapter.

Malheureusement, cette “triche” pourrait être indétectable, le traitement IA se faisant sur le matériel du moniteur. Cette innovation soulève donc des interrogations sur l’équité dans le milieu compétitif du jeu vidéo.

Il semblerait que les propriétaires du MEG 321URX bénéficieront d’un avantage déloyal sur les autres joueurs. Cela pourrait pousser les studios de jeu à s’adapter à cette nouvelle contrainte. Il est d’ailleurs probable que ce coup de pouce de l’IA ne soit pas réservé à League of Legends mais qu’il sera possible d’utiliser SkySight sur d’autres jeux compétitifs.

Ce qui est certain, c’est que le MEG 321URX marque une avancée technologique notable dans le monde des moniteurs PC mais l’intégration d’une “triche officielle” basée sur l’IA est tout de même inquiétante.

En espérant que SkySight ne soit pas trop utile, au risque de voir l’intégralité des joueurs migrer vers un écran MSI pour ne pas perdre en compétitivité. Pour l’instant, MSI n’a pas fait de commentaire et le moniteur n’a pas encore de prix ni de date de sortie. En revanche, le constructeur devrait commercialiser le MEG 321URX dans le courant de l’année 2024.