Apple Intelligence sur un iPhone 3GS ? Cet étudiant y est presque arrivé !

Un développeur de 17 ans a réussi à faire fonctionner ChatGPT sur un iPhone 3GS, un modèle sorti en 2009, bien avant l’essor de l’intelligence artificielle moderne. Un exploit, avec des fonctionnalités avancées de 2025 sur un smartphone qui a plus de 15 ans !

ChatGPT sur un iPhone 3GS jailbreaké

L’application, nommée “ChatGPT for Legacy iOS”, est conçue pour les versions d’iOS plus anciennes, à partir d’iOS 6. Elle permet aux utilisateurs d’accéder aux fonctionnalités de ChatGPT via l’API officielle d’OpenAI. Cette application est particulièrement intéressante car elle offre des capacités similaires à celles de la version moderne de ChatGPT, telles que la conversation textuelle approfondie, l’analyse d’images et la génération d’images. Elle prend également en charge la mémoire contextuelle et l’historique des discussions, permettant aux utilisateurs de reprendre leurs conversations là où ils les avaient laissées. Cela signifie que même sur un appareil vieux de plus d’une décennie, les utilisateurs peuvent bénéficier d’une expérience moderne d’intelligence artificielle.

L’installation de cette application nécessite cependant un jailbreak de l’appareil, car elle n’est pas disponible sur l’App Store officiel. Le jailbreak est une procédure qui permet de contourner les restrictions imposées par Apple, permettant ainsi l’installation d’applications non autorisées. Une fois l’appareil jailbreaké, l’application peut être installée et utilisée comme n’importe quelle autre application. Cependant, il est important de noter que le jailbreak peut annuler la garantie de l’appareil et le rendre vulnérable à des failles de sécurité.

Après l’installation, l’application requiert une clé API ChatGPT, qui peut être obtenue auprès d’OpenAI. Cette clé est nécessaire pour authentifier les requêtes faites à l’API et permettre l’accès aux fonctionnalités de ChatGPT. Le code source de l’application est accessible sur GitHub, permettant aux utilisateurs de l’examiner, de signaler des bugs ou de contribuer à son développement. Cette transparence est un atout pour les développeurs et les passionnés de technologie qui souhaitent comprendre comment l’application fonctionne ou apporter des améliorations.

Une nouvelle vie pour un smartphone dépassé

En rendant ChatGPT accessible sur un iPhone 3GS, le développeur a non seulement démontré ses compétences techniques, mais a également offert une nouvelle vie à des dispositifs autrement dépassés. Cela ouvre la voie à d’autres initiatives similaires, où des technologies de pointe pourraient être adaptées pour fonctionner sur du matériel plus ancien, réduisant ainsi le gaspillage électronique et rendant la technologie plus accessible à un plus grand nombre de personnes.

L’adaptation de ChatGPT à un appareil aussi ancien que l’iPhone 3GS est un exploit technique. Avec un peu d’ingéniosité, il est possible de repousser les limites de ce que l’on pense être possible en matière de compatibilité technologique. Cette initiative pourrait inspirer d’autres développeurs à explorer des moyens de rendre les technologies modernes accessibles à un public plus large, indépendamment des contraintes matérielles.