Quelques séquences de Bully dans l’Unreal Engine 5

Le jeu Bully de Rockstar Games, sorti en 2006 sur PlayStation 2, a marqué (et probablement inspiré) bon nombre d’affreux bambins. Hélas pour certains, heureusement pour d’autres, le studio américain n’a, contrairement à ce qu’il fait pour la plupart de ses franchises, jamais publié de suite. Voici à quoi pourrait ressembler un opus moderne dans l’Unreal Engine 5. Cette vidéo a été publiée sur la chaîne TeaserPlay.

Les environnements sont relativement bien réalisés mais la synchronisation labiale est catastrophique. Clairement, ce BULLY Remake est très loin d’atteindre le niveau de qualité de celui de The Simpsons : Hit and Run dans le moteur d’Epic Games notamment, mais donne quand même un petit aperçu. De fait, cette chaîne s’est spécialisée dans ce genre de vidéos. Elle en propose pour de nombreux autres jeux dont Red Dead Redemption, Fallout New Vegas, ou encore GTA Vice City. Bref, n’hésitez pas à y faire un tour si vous souhaitez en découvrir davantage.

Un portage bluffant de Doom 3 dans l’Unreal Engine 5 à découvrir en vidéo

Pas de remake, mais une Bully: Scholarship Edition disponible pour 3,50 euros sur Steam actuellement

Pour en revenir à notre vidéo de Bully, l’auteur précise dans le descriptif : « Voici BULLY Remake dans Unreal Engine 5, un rêve qui, nous l’espérons, deviendra réalité | Concept exclusif de TeaserPlay. Dans cette vidéo, nous avons imaginé un Bully Remake, un grand jeu dont nous aimerions maintenant voir avec des graphismes modernes. Nous avons essayé d’utiliser toute la puissance et les fonctionnalités de Unreal Engine 5 pour recréer ceci : Lumen, Nanite, Ray Tracing et Metahuman pour créer Jimmy Hopkins et le visage du Dr Crabblesnitchs ». Il ajoute qu’il « s’agit juste d’un simple trailer (Fan Project) pour montrer la puissance de l’Unreal Engine 5 » et qu’aucune sortie n’est prévue.

À défaut d’un remake officieux ou officiel, vous pouvez toujours jouer à Bully: Scholarship Edition sur PC via Steam. D’ailleurs, le titre est actuellement proposé au prix de 3,49 euros sur la plateforme de Valve ; l’offre prendra fin le 1er août prochain.

« Bully: Scholarship Edition se déroule dans un internat : l’académie Bullworth en Nouvelle Angleterre. Ce jeu raconte l’histoire de Jimmy Hopkins, 15 ans. De nombreuses épreuves vous attendent : embrassez la plus belle fille de l’internat, sauvez le premier de la classe d’une raclée, bizutez les nouveaux… et finalement faites-vous une place dans le pire internat de la région. »