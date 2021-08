Un superbe remake de The Simpsons : Hit and Run dans l’Unreal Engine 5

Depuis son lancement en accès anticipé fin mai, nous avons vu l’Unreal Engine 5 à l’œuvre à plusieurs reprises, notamment dans des environnements forestiers, mais aussi dans des récréations de certains lieux issus de jeux connus, parmi lesquels Skyrim et Oblivion ou les maps Dust 2 et Inferno de Counter Strike. La vidéo du jour nous emmène dans un univers totalement différent : celui du jeu The Simpsons : Hit and Run.

L’extrait ci-dessus a été partagé sur la chaîne YouTube reubs. Ce développeur y a élaboré un remake du titre susmentionné dans le moteur d’Epic Games en à peine une semaine. Il montre ici quelques phases de conception mais aussi de gameplay. Malheureusement pour nous, son projet n’est plus proposé en téléchargement en raison du respect des droits d’auteur. Le résultat est assez bluffant ; c’est aussi l’avis d’un dénommé Joe McGinn, lequel se présente comme le concepteur principal du jeu original. Il a laissé le commentaire suivant : « Bonjour, je suis le concepteur principal du jeu original. Incroyable ce que vous avez accompli ! Cela donne vraiment un avant-goût de ce que pourrait être un remaster moderne complet. Un travail impressionnant ! ».

Un jeu sorti en 2002 sur PlayStation 2, Xbox et Gamecube

Pour ceux qui ne connaîtraient pas The Simpsons : Hit and Run, sachez que ce soft, développé par

Radical Entertainment, a paru fin 2002 sur les consoles de l’époque, à savoir les GameCube, PlayStation 2 et Xbox, puis en novembre 2003 sur PC Windows. Comme son titre le suggère, le jeu suit les aventures de la famille Simpson dans la ville de Springfield. La page Wikipedia du titre le classe dans les genres Action-aventure, Course et GTA-Like. Il n’a jamais bénéficié de remake et n’est pas disponible sur les plateformes actuelles telles que Steam ou Epic Games Store.

