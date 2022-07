Un portage bluffant de Doom 3 dans l’Unreal Engine 5 à découvrir en vidéo

Si vous appréciez la franchise Doom, ce court remake de Doom 3 réalisé dans l’Unreal Engine 5 par François Montagud, enseignant en infographie 3D chez Interactive Art & Design, vaut certainement les cinq petites minutes de visionnage. Le titre d’id Software, paru en 2004, s’offre un gros lifting visuel ; les sons et bruitages restent en revanche ceux du titre d’origine.

L’auteur de la vidéo écrit dans la description : « Hello tout le monde. Je viens de réaliser une petite démo jouable de DOOM 3 sur unreal 5. J’ai conçu les modélisations 3D, textures, animations, lighting et blueprint. Musiques et bruitages issue du jeu original. like et partage si tu aimes ( Petite chutes de fps parfois. c’est à cause de l’enregistrement vidéo, le jeu en lui-même est fluide si on dispose d’un pc pour gaming) ». Malheureusement, il ne précise pas la configuration utilisée. Dans tous les cas, il faut se contenter de regarder puisque cette démo n’est pas proposée en téléchargement.

EzBench : un benchmark Unreal Engine 5 gratuit disponible sur Steam

L’Enfer sur Mars

De toutes les recréations dans le moteur d’Epic Games que nous avons partagées, celle-ci est clairement l’une des meilleures. Vous pouvez quand même jeter un œil à d’autres séquences tout aussi qualitatives s’inspirant de Bioshock, de Zelda Ocarina of Time, de l’éternel Skyrim ou encore de The Simpsons : Hit and Run.

Pour en revenir à Doom 3, cet opus est donc paru en août 2004. Voici le synopsis : « Une invasion massive de démons a pris l’UAC (Union Aerospace Corporation’s) par surprise. Vous êtes un des rares survivants et devez trouver la solution pour sortir de cet Enfer sur Mars. Le chemin sera long et périlleux mais rassurez-vous : tronçonneuses, pistolets et fusil de chasse à canon scié seront de la partie. »

Vous pouvez acquérir une copie du jeu sur Steam en échange de 4,99 euros.