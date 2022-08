Razer Strider Chroma et Goliathus Chroma 3XL : des tapis de souris gaming en taille XXL

Razer lance deux nouveaux tapis de souris géants pour les joueurs amateurs de RGB.

Strider Chroma – Crédit Razer

On connait Razer pour ses produits et périphériques de qualité : chaises gaming, claviers et souris gamer, casques audio, écran, ordinateurs portables pour joueurs ou encore… les tapis de souris. Le constructeur lance justement deux nouvelles références « géantes » : les Razer Strider Chroma et Goliathus Chroma 3XL.

Des tapis de souris XL et XXL

Le Strider Chroma offre une surface de 900 x 370 mm avec une épaisseur de 4 mm. Sa surface de glisse résistante à l’eau est suffisamment grande pour accueillir le clavier et la souris. Il possède une base antidérapante et adhérente renforcée et profite d’un éclairage RGB complet sur 19 zones « à éclairage multiple », personnalisables grâce à l’utilitaire Razer Chroma RGB. Les joueurs apprécieront tout particulièrement l’absence de bords surélevés autour de ce Chroma.

Plus grand encore, le Goliathus Chroma 3XL affiche des dimensions de 1200 x 500 mm pour une épaisseur de 3,5 mm. Il possède une surface de glisse en tissu micro-texturé et une base en caoutchouc naturel antidérapante, et profite lui aussi d’un éclairage RGB (16,8 millions de teintes) dynamique qu’il est possible de synchroniser avec les jeux, toujours grâce à l’application Chroma RGB.

Goliathus Chroma 3XL – Crédit : Razer

Ces deux tapis de souris pour joueurs sont d’ores et déjà commercialisés sur la boutique en ligne de Razer, à des tarifs de 160 euros pour le Strider Chroma et de 120 euros pour le Goliathus Chroma 3XL.