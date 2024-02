RDNA4 : la prochaine génération de Radeon ciblera d’abord le milieu de gamme

AMD devrait bientôt proposer de nouveaux GPU d’entrée et de milieu de gamme, les Navi 48 et 44. Ces GPU RDNA 4 seraient capables de rivaliser avec ceux des cartes graphiques haut de gamme de NVIDIA, notamment les nouvelles RTX 4080 Super.

©AMD

Lors de l’assemblage d’un PC, le choix de la carte graphique est crucial. Cependant, les meilleures sont souvent les plus chères et peuvent atteindre facilement le millier d’euros. C’est le cas notamment de NVIDIA et de sa GeForce RTX 4090, vendue entre 2000 et 2200 euros.

Heureusement, certains constructeurs cherchent un juste milieu entre performances et prix abordable, à l’image d’AMD. Si la Radeon RX 7900 XTX est vendue chère, le constructeur américain tente également de proposer des segments d’entrée et de milieu de gamme. Notamment en basant ses cartes graphiques sur des GPU plus abordables.

Selon les dernières informations rapportées par le Youtuber Moore’s Law is Dead, AMD serait en train de préparer deux nouveaux chipsets graphiques : les Navi 48 et 44. Ces GPU seraient basés sur l’architecture RDNA4 et pourraient permettre à AMD de rivaliser avec certaines cartes graphiques de NVIDIA.

Que valent les chipset graphiques Navi 44 et 48 ?

Le Navi 44, gravé par TSMC en 5nm et utilisant le nœud de gravure N4P, serait une puce monolithique RDNA 4 cadencée entre 3,0 GHz et 3,3 GHz. En revanche étant basé sur des échantillons, cette cadence ne reflèterait pas celle du chipset final. Les spécifications techniques révèlent une taille de puce estimée à 210 mm². En ce qui concerne le Navi 48, la taille de la puce serait, elle, comprise entre 300 et 350 mm².

AMD envisage sur ses chipsets Navi 41 et 42 (plus haut de gamme) un contrôleur mémoire compatible avec la GDDR7. Cependant, ce ne serait pas le cas pour les Navi 44 et 48. En effet, l’entreprise conserverait la GDDR6 pour ses cartes graphiques basées sur ces GPU inférieurs en gamme.

Les performances en rasterisation du Navi 44 lui permettrait de se mettre au niveau des cartes RX 7600 XT et 7800 XT. Le chipset graphique Navi 48, quant à lui, se placerait entre les Radeon RX 7900 XT et 7900 XTX.

Il faut noter que la nomenclature actuelle des chipsets laisse planer le doute sur la véracité de ces informations. En effet, habituellement, moins le nombre est grand, plus les chipsets montent en gamme. Le fait que le Navi 48 soit plus performant que le 44 pourrait être étrange.

GPU Package AMD Navi 48 AMD Navi 31 AMD Navi 44 AMD Navi 32 AMD Navi 33 Nœuds de fabrication TSMC N4P 5nm TSMC N5 5nm + 6nm TSMC N4P 5nm TSMC N6 5nm + 6nm TSMC N6 6nm Architecture AMD RDNA4 AMD RDNA3 AMD RDNA4 AMD RDNA3 AMD RDNA3 GPU Package Monolithique Multi-Chip-Module (MCM) Monolithique Multi-Chip-Module (MCM) Monolithique Surface GPU ≈ 350 mm² ≈ 630 mm² (GCD: 370 mm²) ≈ 210 mm² ≈ 440 mm² (GCD: 260 mm²) ≈ 400 mm² Shader Engines – 6 – 4 2 Shader Arrays – 12 – 8 4 RDNA Workgroups (WGP) – 48 – 32 16 Unités de calcul – 96 – 64 32 Processeurs de flux – 12 288 – 8192 4096 VRAM GDDR6

256-bits

(20 Gbit/s) 24 Go GDDR6 384-bit

(18 Gbit/s) GDDR6

128-bits 16 Go GDDR6 256-bit

(18 Gbit/s) 8 Go GDDR6 128-bit

(18 Gbit/s) Bande passante mémoire – 864 Go/s – 576 Go/s 288 Go/s Infinity Cache – 192 Mo – 128 Mo 96-128 Mo Interface PCIe – PCIe Gen5 – PCIe Gen5 PCIe Gen5 Carte graphique – Radeon RX 7900XT – Radeon RX 7700XT Radeon RX 7600XT

AMD pourrait frapper NVIDIA au portefeuille

Plus intéressant encore, c’est le prix de ces cartes RDNA 4. Il devrait être considérablement inférieur à celui des GPU haut de gamme de la série GeForce RTX 40 de NVIDIA, notamment en rapprochant le Navi 48 d’une GeForce RTX 4080 Super pour la moitié du prix.

Cette stratégie de tarification positionne AMD comme un choix attractif pour les consommateurs à la recherche de performances à un prix abordable. Pour l’instant, AMD n’a pas dévoilé de date de sortie officielle pour ses prochains GPU.

©Moore’s Law is Dead

Malheureusement, il est possible que l’attente soit longue, la fenêtre de sortie la plus probable se situant entre la fin de l’année 2024 et le début 2025. En revanche, ne s’agissant que de rumeurs, il faut prendre ces informations avec précautions.

Quoi qu’il en soit, il semblerait qu’AMD, en ce qui concerne ses cartes graphiques RDNA 4, soit en mesure de proposer une alternative sérieuse à celles de NVIDIA. Si les GPU de cette dernière ont plus de succès et sont en général plus performants, la tarification d’AMD pourrait faire toute la différence.