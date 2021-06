Rainbow Six Siege prend désormais en charge le DLSS, DOOM Eternal supportera le Ray Tracing et le DLSS le 29 juin

Selon les mesures effectuées par NVIDIA, grâce au DLSS, tous les GPU GeForce RTX permettent de jouer à plus de 100 IPS en 4K à Rainbow Six Siege.

Afin d’illustrer les performances de sa récente GeForce RTX 3080 Ti, NVIDIA avait partagé une vidéo montant la manière dont elle gère DOOM Eternal en 4K avec du ray tracing ; or, jusqu’ici, DOOM Eternal, pourtant sorti il y a plus d’un an, en mars 2020, ne propose toujours pas de ray tracing. Il recevra finalement un patch le 29 juin prochain ; cette mise à jour introduira le ray tracing ainsi que le DLSS (Deep learning super sampling).

La pression devait être forte sur les équipes d’id Software, dont le producteur délégué, Marty Stratton, avait clamé en 2019 que DOOM Eternal gérerait mieux le ray tracing que n’importe quel jeu ; réponse dans quinze jours donc. Concernant le DLSS, le soft bénéficie d’une très bonne optimisation sur PC ; la technologie permettra certainement de grapiller de précieuses images par seconde supplémentaires en 4K.

Le DLSS disponible sur Rainbow Six Siege

Au Computex 2021, NVIDIA avait également annoncé que deux titres phares, Red Dead Redemption 2 et Rainbow Six Siege, adopteraient le DLSS. C’est désormais chose faite pour le second : il a reçu un patch aujourd’hui. L’entreprise précise que le « NVIDIA DLSS est supporté dans la version Vulkan du jeu et augmente les performances jusqu’à 50 % en 4K, permettant à tous les GPU GeForce RTX de jouer à plus de 100 FPS en 4K ». Pour effectuer ses tests, la firme a mobilisé un processeur Intel Core i9-10900K et 32 Go de RAM ; le DLSS est réglé sur « Performance ».

Source : NVIDIA