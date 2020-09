Roccat Burst Pro et Burst Core : deux souris symétriques de 68 grammes munies d’interrupteurs optiques Titan

Roccat présente deux nouvelles souris symétriques et filaires, les Burst Pro et Burst Core. Elles se distinguent notamment par leur légèreté, avec 68 grammes sur la balance. Les deux modèles ont des dimensions similaires : 3,87 cm de hauteur, 5,80 cm de largeur et 12 cm de longueur. Leur autre particularité est l’intégration de switches optiques Titan. Ceux-ci sont censés offrir une meilleure réactivité et une durée de vie accrue, estimée à 100 millions de clics.

La Burst Core embarque un capteur optique PixArt PMW3331 à 8 500 dpi. Il supporte une accélération de 35 G et une vitesse maximale de 300 ips. Mieux équipée, la Burst Pro bénéficie d’un capteur optique Roccat Owl-Eye basé sur le PixArt PMW3389 à 16 000 dpi. L’accélération est de 50 G et la vitesse maximale de 400 ips.

Burst Pro : coque translucide et câble PhantomFlex

Outre son capteur optique, la Burst Pro hérite de trois autres atouts. Le premier est la présence d’une coque alvéolée translucide. Celle-ci présente deux avantages : elle laisse passer l’éclairage AIMO et, contrairement à d’autres modèles simplement alvéolés et dépourvus de coque translucide, elle protège l’intérieur de la souris de la poussière et de la saleté. Les deux autres arguments avancés par Roccat sont des « patins traités à la chaleur » supposés améliorer la glisse ainsi qu’un câble PhantomFlex « souple, pliable et léger qui se rend presque invisible ».

Forcément, tous ces bonus ont un coût : comptez 29,99 euros pour la Burst Core et 59,99 euros pour la Burst Pro. Roccat commercialisera la première à partir du 16 novembre et la seconde à partir du 30 octobre.