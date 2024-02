RTX 3050 6 Go : moins de mémoire et moins de puissance pour la nouvelle GeForce de NVIDIA

Source : Goofish

Si d’aventure vous trouviez la GeForce RTX 3050 8 Go encore trop puissante (sic) et trop chère à votre goût, NVIDIA a désormais la solution dans son catalogue : une nouvelle GeForce RTX 3050 avec seulement 6 Go de mémoire, encore moins rapide que sa grande sœur mais également moins onéreuse.

Une nouvelle GeForce RTX 3050 encore moins puissante

A défaut de proposer une GeForce RTX 4050 (ou Ti), c’est une nouvelle GeForce RTX 30 Series qui vient compléter par le bas le catalogue de cartes graphiques de NVIDIA. Le constructeur semble toutefois vouloir brouiller un peu les pistes avec la carte en question : c’est la quatrième variante de la GeForce RTX 3050 à voir le jour depuis janvier 2022, chacune d’entre-elles affichant des différences au niveau du chipset graphique, du nombre d’unités de calcul ou des fréquences de fonctionnement.

Carte graphique GeForce RTX 3050 6Go GeForce RTX 3050 GeForce RTX 3050 GeForce RTX 3050 OEM GPU GA107-325 GA106-150 GA107-150 GA106-150 Coeurs CUDA 2048 2560 2560 2304 Cœurs RT 16 20 20 18 Cœurs Tensor 64 80 80 72 VRAM 6 Go GDDR6 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 Vitesse mémoire 14 Gbit/s 14 Gbit/s 14 Gbit/s 14 Gbit/s Bus mémoire 96-bit 128-bit 128-bit 128-bit TGP 70W 130W 115W 130W Bande passante mémoire 168 Go/s 224 Go/s 224 Go/s 224 Go/s MSRP 200 euros ? 279 euros 279 euros N/A Date de lancement Février 2024 Janvier 2022 Décembre 2022 Juillet 2022

La RTX 3050 d’origine repose sur un chipset GA106-150, avec 2560 processeurs de flux et une fréquence Boost de 1777 MHz, le tout accompagné par 8 Go de mémoire GDDR6 sur un bus 128-bit. NVIDIA a par la suite lancé une “nouvelle” RTX 3050 8 Go, cette fois-ci basée sur un chipset GA107-150 mais avec les mêmes caractéristiques. Plus compact et avec moins de transistors, ce GA107 est moins couteux à produire et moins gourmand en énergie, ce qui a permis de baisser le TDP à 115 watts au lieu des 130W de la première version. Notons qu’une version OEM a entre-temps fait son apparition, avec un GPU GA106-150 amputé de quelques unités de calcul et des fréquences légèrement plus faibles.

©Newegg

RTX 3050 : quatre version avec des caractéristiques différentes

Mais la RTX 3050 6 Go qui nous intéresse aujourd’hui est singulièrement différente de ces précédents modèles. Elle utilise un chipset GA107-325 original, avec 2048 processeurs de flux et des fréquences de fonctionnement drastiquement revues à la baisse, avec seulement 1470 MHz en Boost.

Ses 6 Go de mémoire GDDR6 sont quant à eux limités à un bus 96-bit ; avec une vitesse de 14 Gbps, on n’atteint donc plus que 168 Go/s de bande passante là où les RTX 3050 8 Go dépassent les 220 Go/s. Autant dire que cette nouvelle carte graphique n’est pas là pour décrocher des records de performances, mais plutôt pour proposer une RTX 30 Series d’entrée de gamme destinée à remplacer les GeForce GTX 1050 et 1650 encore utilisées.

Deux “bonnes” nouvelles viennent tout de même éclaircir un peu le tableau. Son TGP tout d’abord est limité à 70 watts, contre 115W à 130W sur la 3050 8 Go. Cette faible consommation permet à la RTX 3050 6 Go de totalement se passer d’alimentation PCIe externe sur les modèles de référence (les versions overclockées d’usines, avec un TGP pouvant atteindre 100W, nécessiteront parfois un connecteur PCIe). Certains constructeurs comme Gigabyte et MSI la proposent même en format low-profile, parfait pour les mini-PC.

©Newegg

Surtout, ces sacrifices au niveau des caractéristiques techniques -et donc des performances- permettent à NVIDIA d’abaisser les coûts, et donc le prix final des cartes. Celui-ci devrait se positionner vers les 179 dollars, bien que le constructeur n’indique pas de prix public conseillé pour cette GeForce RTX. Si ce tarif d’environ 200 euros était confirmé chez nous, cela placerait la RTX 3050 6 Go plus ou moins face à l’Arc A580 d’Intel.

