NVIDIA propose une nouvelle GeForce RTX 3050, moins gourmande

MSI a référencé une GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 8G OCV1 consommant 115 W et non 130 W. Cette version est certainement basée sur un GPU GA107 plutôt que GA106. Mais contrairement à ses sœurs de GPU OEM, ce changement n’induit pas une baisse du nombre de cœurs.

Début 2022, NVIDIA lançait sa GeForce RTX 3050, première référence XX50 desktop à posséder des cœurs Tensor et RT. À l’origine, cette carte graphique embarque un GPU GA106 avec 2560 cœurs CUDA et a un TBP de 130 W. En juillet, l’entreprise a lancé une variante munie d’un GPU GA107 mais moins de cœurs (2304) destinée aux OEM. Voici une troisième version mêlant les caractéristiques des deux précédentes : GPU GA107 et 2560 cœurs CUDA, avec en bonus une baisse du TBP de 15 W. La prédiction faite par Igor Wallossek, en février dernier, de GeForce RTX 3050 moins gourmandes dotées de GPU GA107 est donc désormais une réalité.

GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 8G OCV1 © MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 8G OC © MSI

C’est en tout cas ce que suggèrent les spécifications d’une nouvelle GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 8G OCV1. Cette référence possède les mêmes caractéristiques que la GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 8G OC, à deux exceptions près. Sa consommation est donnée à 115 W au lieu de 130 W. Conséquence directe de cet appétit plus mesuré, la carte est alimentée par un connecteur 6 broches plutôt que 8 broches.

Trois GeForce RTX 3050

Côté VRAM, nous retrouvons toujours 8 Go de mémoire à 14 Gbit/s sur un bus de 128 bits. Enfin, la fréquence GPU ne bouge pas, elle est toujours de 1807 MHz.

Carte graphique GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3050 GeForce RTX 3050 GeForce RTX 3050 OEM GPU GA106-400 GA106-150 GA107-??? GA107-??? Coeurs CUDA 3584 2560 2560 2304 Cœurs RT 28 20 20 18 Cœurs Tensor 112 80 80 72 VRAM 12 Go GDDR6 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 Vitesse mémoire 15 Gbit/s 14 Gbit/s 14 Gbit/s 14 Gbit/s Bus mémoire 192-bit 128-bit 128-bit 128-bit TGP 170W 130W 115W 130W Bande passante mémoire 360 Go/s 224 Go/s 224 Go/s 224 Go/s MSRP 335 euros 279 euros 279 euros 279 euros Date de lancement Février 2021 Janvier 2022 Décembre 2022 Juillet 2022

Source : MSI