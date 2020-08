RTX 3090: les schémas en vidéo, 24 Go de GDDR6X confirmés et un die en photo

MaJ : NVIDIA vient de publier une vidéo détaillant un peu l’étrange PCB en forme de V, le connecteur d’alimentation, et le système de refroidissement des RTX 3000.

Nos confrères de VideoCardz viennent de recevoir quelques informations exclusives concernant les prochaines GeForce RTX de NVIDIA. Venant apparemment d’une source travaillant avec un constructeur partenaire, les fuites confirmeraient plusieurs détails concernant les RTX 3080 et RTX 3090. Tout d’abord, il n’y aurait pas de RTX 3080 Ti prévue pour le moment. C’est bien la RTX 3090 qui prendra sa place en tant que produit phare de la nouvelle gamme. Cette dernière devrait bien embarquer 24 Go de mémoire GDDR6X, avec probablement un bus mémoire de 384-bit.

En même temps que la RTX 3090, la RTX 3080 devrait elle aussi être annoncée ce 1er septembre. En revanche, elle n’embarquerait que 10 Go de mémoire GDDR6X, avec un bus de 320-bit. D’après VideoCardz, il est possible que NVIDIA lance plus tard une RTX 2080 SUPER équipée de 16 Go de mémoire GDDR6X. Enfin, notez qu’on s’attend à une vitesse d’au moins 19 Gbit/s pour ces puces mémoires.

Le connecteur 12 broches est bien de la partie

En plus de ces spécifications sur la capacité en VRAM des RTX 3000, VideoCardz a pu également confirmer que les RTX 3080 et 3090 Founders Edition auraient bien un PCB d’une forme atypique et embarquerait bien un nouveau connecteur d’alimentation 12 broches. Notez que ce connecteur ne devrait concerner que les Founders Edition et que NVIDIA fournira avec elles des adaptateurs 8 broches vers 12 broches.

Enfin, nous vous laissons réfléchir à tout ça devant la première photo du die des prochaines RTX 3090 : GA-102-300-A1. Ce cliché viendrait probablement de l’usine d’un constructeur partenaire, étant donné l’inscription Qual Sample. D’après Igor’s Lab, le die devrait présenter une surface de 627 mm2.