Seasonic lève le voile sur les connecteurs 12 broches des RTX 3000

Durant le weekend, nos confrères de HardwareLuxx ont reçu une petite surprise de la part de Seasonic. L’entreprise japonaise spécialisée en alimentations PC a commencé l’envoi de nouveaux câbles en prévision du lancement des nouvelles GeForce RTX 3000.

Avec l’expédition de ces nouveaux câbles, destinés à leurs blocs d’alimentation modulaires, Seasonic nous confirme l’arrivée de nouveaux connecteurs PCIe à 12 broches pour les prochaines RTX 3000. Notez que ce nouveau standard ne s’appliquerait pour l’instant qu’aux Founder’s Edition de NVIDIA, les cartes partenaires devraient utiliser plusieurs connecteurs 8 ou 6 broches.

Des premiers tarifs pour la RTX 3090

Jusqu’à 375 Watts de puissance

Appelé Molex Micro-Fit 3.0, le nouveau connecteur 12 broche semble bien plus fin et plus petit que nos connecteurs habituels. Monté sur un câble scindé en deux, le Molex Micro-Fit 3.0 s’alimente via deux connecteurs PCIe 8 broches (côté bloc d’alimentation). Si l’on addition la puissance maximum délivrée par le slot PCIe (75 Watts) et les deux connecteurs 8 broches (150 Watts chacun), le nouveau Molex Micro-Fit 3.0 pourrait donc envoyer jusqu’à 375 Watts de puissance.