Ryzen Pro 8000 Series : AMD accélère l’IA sur le marché pro et écrase les Core Ultra

AMD étoffe sa gamme de processeurs Ryzen PRO destinés aux professionnels, avec des modèles étudiés pour accélérer les calculs d’IA : les modèles mobiles Ryzen Pro 8040 Series, et les Ryzen Pro 8000 Series pour les ordinateurs de bureau.

©AMD

Le catalogue actuel d’AMD en matière de processeurs comprend des gammes destinées au grand public, mais également des déclinaisons “Pro” orientées vers le marché professionnel, petites stations de travail comprises. Le constructeur vient justement de compléter son portfolio avec deux nouvelles séries de CPU, les Ryzen Pro 8040 Series pour les notebooks, et les Ryzen Pro 8000 Series pour les ordinateurs de bureau.

Leur originalité tient dans la présence d’un NPU dédié à l’accélération des calculs spécifiques à l’IA, ce qui en fait des candidats parfaits pour les PC IA annoncés depuis des mois. AMD indique d’ailleurs que le NPU embarqué dans les Ryzen Pro 8040 Series permet d’atteindre une puissance de calcul maximale de 16 TOPS (soit jusqu’à 39 TOPS en tout, CPU et GPU inclus), contre 10 TOPS pour les Ryzen 7040 Series. A titre de comparaison, les derniers Core Ultra d’Intel atteignent 11 TOPS pour la partie NPU uniquement, et 34 TOPS en tout. Avec ses 45 TOPS, le NPU du Snapdragon X Elite semble en revanche inaccessible.

Des Ryzen Pro embarquant un NPU dédié à l’IA

©AMD

Dans le détail, AMD propose à sa clientèle professionnelle huit modèles de Ryzen Pro 8040 Series pour les stations de travail mobiles et les notebooks “pros”, et autant de Ryzen Pro 8000 Series à destination des ordinateurs de bureau. Attention toutefois, seules sept puces mobiles et quatre des huit processeurs desktop embarquent en pratique le fameux NPU.

Modèle Coeurs / Threads Fréquence Base / Boost Mémoire Cache cTDP Ryzen AI Ryzen 9 PRO 8945HS 8C/16T 5,2 GHz

4 GHz 24 Mo 35-54W Oui Ryzen 7 PRO 8845HS 8C/16T 5,1 GHz

3,8 GHz 24 Mo 35-54W Oui Ryzen 7 PRO 8840HS 8C/16T 5,1 GHz

3,3 GHz 24 Mo 20-28W Oui Ryzen 7 PRO 8840U 8C/16T 5,1 GHz

3,3 GHz 24 Mo 15-28W Oui Ryzen 5 PRO 8645HS 6C/12T 5 GHz

4,3 GHz 22 Mo 35-54W Oui Ryzen 5 PRO 8640HS 6C/12T 4,9 GHz

3,5 GHz 22 Mo 20-28W Oui Ryzen 5 PRO 8640U 6C/12T 4,9 GHz

3,5 GHz 22 Mo 15-28W Oui Ryzen 5 PRO 8540U 6C/12T 4,9 GHz

3,2 GHz 22 Mo 15-28W Non

L’ensemble de ces puces utilise quatre à huit coeurs CPU gravés en 4 nm basés sur l’architecture Zen 4 et une partie graphique RDNA 3. Les versions mobiles affichent un cTDP compris entre 15 et 54 watts, tandis que les versions de bureau, moins contraintes côté dissipation thermique, dispose d’un cTDP allant de 35 à 65W. tous ces nouveaux Ryzen profitent bien entendu des fonctionnalités professionnelles proposées par les gammes “Pro” d’AMD, en particulier niveau sécurité. Ces nouveaux Ryzen Pro 80×0 Series embarquent d’ailleurs un processeur de sécurité Microsoft Pluton.

Modèle Coeurs / Threads Fréquence Base / Boost Mémoire Cache cTDP Ryzen AI Ryzen 7 PRO 8700G 8C/16T 5,1 GHz

4,2 GHz 24 Mo 45-65W Oui Ryzen 7 PRO 8700GE 8C/16T 5,1 GHz

3,65 GHz 24 Mo 35W Oui Ryzen 5 PRO 8600G 6C/12T 5 GHz

4,35 GHz 22 Mo 45-65W Oui Ryzen 5 PRO 8600GE 6C/12T 5 GHz

3,9 GHz 22 Mo 35W Oui Ryzen 5 PRO 8500G 6C/12T 5 GHz

3,55 GHz 22 Mo 45-65W Non Ryzen 5 PRO 8500GE 6C/12T 5 GHz

3,4 GHz 22 Mo 35W Non Ryzen 3 PRO 8300G 4C/8T 4,9 GHz

3,45 GHz 12 Mo 45-65W Non Ryzen 3 PRO 8300GE 4C/8T 4,9 GHz

3,5 GHz 12 Mo 35W Non

AMD indique enfin que les premières machines de bureau et portables équipées de ces processeurs Ryzen Pro devraient faire leur apparition avant la fin du trimestre, portées par des modèles de Lenovo et HP tels que l’EliteBook 845 G11 ou le ThinkCentre M75s Gen 3.