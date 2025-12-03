Samsung Galaxy Tri Fold : le smartphone XXL bientôt en France ?

Samsung entre sur le marché des smartphones à triple pliage avec le Galaxy Z TriFold, équipé d’un système de double charnière et d’un écran de 10 pouces conçu pour répondre aux préoccupations de durabilité des appareils pliables.

Samsung a présenté le 2 décembre 2025 le Galaxy Z TriFold, son premier smartphone équipé de deux charnières permettant de déployer un écran principal de 10 pouces. Ce lancement marque l’entrée du constructeur sud-coréen sur le segment des appareils à triple pliage.

Des plis assez spécifiques

Le Galaxy Z TriFold adopte une approche distincte de celle de Huawei, dont le Mate XT se plie en zigzag avec les panneaux s’enroulant vers l’extérieur. Samsung a opté pour un pliage vers l’intérieur : les deux panneaux extérieurs se replient sur l’écran central.

Cette configuration permet, selon le fabricant, de réduire les espaces entre les panneaux et de maintenir un profil fin une fois l’appareil replié.

Des charnières plus costaudes

Pour gérer la complexité mécanique d’un appareil à trois sections, Samsung a développé une version évoluée de sa charnière Armor FlexHinge. Le système repose sur deux charnières de tailles différentes, conçues pour équilibrer le poids inégal des trois panneaux. Chaque charnière utilise une structure à double rail logée dans du titane, protégée par une fine barrière métallique destinée à limiter l’usure.

La question de la fragilité reste centrale pour les smartphones pliables. Samsung a intégré une couche absorbant les chocs sous l’écran principal de 10 pouces, complétée par un revêtement renforcé en surface. Le dos de l’appareil est fabriqué en polymère renforcé de fibres de verre céramique, un matériau choisi pour sa résistance aux fissures tout en préservant la finesse du dispositif.

Un smartphone optimisé pour la productivité

Avec son écran déployé de 10 pouces, le Galaxy Z TriFold cible les utilisateurs qui effectuent plusieurs tâches simultanément sur leur appareil mobile, que ce soit la navigation, la messagerie, l’édition de documents ou le visionnage de vidéos. Samsung positionne ce format comme une alternative plus pratique aux précédentes générations de smartphones pliables.

Le constructeur n’a pas encore communiqué le prix ni la date de commercialisation du Galaxy Z TriFold. À l’heure actuelle, on ne sait donc pas si le smartphone sera commercialisé en France, ou si le constructeur conserve un marché asiatique en priorité. Toutefois, le premier Galaxy Fold avait été commercialisé en France dès sa sortie, il serait donc légitime d’espérer une sortie dans l’Hexagone de ce nouveau concept. D’autant plus qu’il serait unique sur le marché européen.