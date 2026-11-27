Samsung déploie plusieurs fonctionnalités santé et sportives de ses dernières montres connectées sur des modèles plus anciens. La Galaxy Watch 8 profite de six nouveautés, tandis que certaines améliorations bénéficient même à la Galaxy Watch 4. Copier

Plusieurs fonctionnalités de suivi santé et d’activité physique adoptées avec la Galaxy Watch 9 et la Galaxy Watch Ultra 2 arrivent sur des modèles antérieurs de la gamme. Samsung a confirmé ce déploiement dans une annonce récente, alors que des rumeurs évoquent une possible pause dans le rythme annuel de sortie de nouvelles montres connectées à partir de 2027, au profit d’une attention accrue portée aux mises à jour logicielles et aux nouvelles fonctionnalités santé sur l’équipement existant.

Six nouveautés pour la Galaxy Watch 8

Le constructeur a commencé à diffuser la version stable d’One UI 9 Watch sur la série Galaxy Watch 8 à la mi-novembre, les utilisateurs américains recevant la mise à jour peu de temps après. Six améliorations sont désormais annoncées pour la Galaxy Watch 8 et la Galaxy Watch 8 Classic.

Parmi elles, Vitals effectue le suivi de cinq indicateurs de santé nocturnes, dont la fréquence cardiaque, la température de la peau et la saturation en oxygène du sang, afin de signaler toute variation inhabituelle dans les mesures. Heart Health Score, de son côté, vise à permettre de comprendre comment les habitudes quotidiennes, comme le sommeil ou l’exercice physique, influencent la santé cardiaque. Daily Cardio Load aide à équilibrer entraînement et récupération, tandis que Fitness Index évalue la condition physique globale et propose des exercices en fonction des objectifs fixés.

Le Sleep Coaching fait également l’objet d’une amélioration : il ne nécessite désormais que trois nuits de données sur deux semaines pour fournir des conseils personnalisés, ceux-ci s’adaptant chaque semaine en fonction de l’évolution des habitudes de sommeil.

Une détection de l’apnée du sommeil renforcée

Samsung avait commencé plus tôt dans le mois à déployer une version améliorée de la détection de l’apnée du sommeil sur ses montres les plus récentes, en annonçant un support prévu pour les modèles plus anciens. Cette mise à jour atteint désormais la série Galaxy Watch 8, avec trois catégories décrivant la fréquence des perturbations respiratoires.

D’autres ajouts comprennent un cadran Portrait Watch Face ainsi qu’une Boussole améliorée permettant d’enregistrer des lieux importants et de retracer son parcours.

Un support qui remonte jusqu’à la Galaxy Watch 4

Samsung précise que Daily Cardio Load et Fitness Index sont compatibles avec la Galaxy Watch 7 sous One UI 9 Watch. L’expérience de Sleep Coaching améliorée, quant à elle, remonte jusqu’à la Galaxy Watch 4.

Certaines fonctionnalités nécessitent une mise à jour séparée de Samsung Health ou de Samsung Health Monitor. La disponibilité peut par ailleurs varier selon les régions.

En rendant accessibles ces fonctionnalités sur du matériel déjà compatible, Samsung réduit d’autant les raisons qui pourraient pousser les propriétaires de montres Galaxy existantes à investir dans un nouveau modèle.