Jusqu’au 7 décembre 2026, Zendure propose le SolarFlow 4000 Mix AC+ à 2 399 € au lieu de 2 599 €. Un compteur intelligent 1CT-S d’une valeur de 84,99 € et une assurance transport renforcée sont offerts. L’achat de deux unités donne droit à un PowerHub monophasé offert, tandis que trois unités permettent de recevoir un PowerHub triphasé offert !

Une installation photovoltaïque produit principalement en journée, un moment où le logement ne consomme pas toujours toute l’électricité disponible. Une batterie domestique conserve cet excédent pour le restituer plus tard, réduire la quantité d’énergie achetée au réseau et ainsi faire des économies.

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Avec le SolarFlow 4000 Mix AC+, Zendure cible les maisons déjà équipées de panneaux solaires en toiture. Le système ajoute 8 kWh de stockage, avec une capacité extensible jusqu’à 50 kWh grâce à l’ajout de batteries d’extension, sans imposer le remplacement des panneaux ou de l’onduleur existant. Sa puissance et ses possibilités d’extension répondent également aux besoins des foyers les plus énergivores.

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La gamme Mix n’est pas éligible à cet avantage. Le SolarFlow 4000 Mix AC+ reste donc à 2 399 €. Le code fait toutefois passer le pack SolarFlow 1600 AC+ avec AB2000L à 882,28 € et la batterie AB3000L à 606,28 €.

🔥 Les cinq offres Black Friday de Zendure

Le SolarFlow 2400 AC+ à 839 € au lieu de 1 279 €, avec un compteur 1CT-S d’une valeur de 84,99 € offert.

au lieu de 1 279 €, avec un compteur d’une valeur de offert. Le SolarFlow 2400 Pro avec quatre panneaux de 500 W à 1 439 € au lieu de 2 319 €, avec quatre supports au sol offerts d’une valeur de 145,99 €.

au lieu de 2 319 €, avec quatre supports au sol offerts d’une valeur de Le SolarFlow 1600 AC+ avec une batterie AB2000L à 959 € au lieu de 1 678 €, et vous avez la possibilité, pour 1 € de plus, d’ajouter une multiprise 6-en-1.

au lieu de 1 678 €, et vous avez la possibilité, pour 1 € de plus, d’ajouter une multiprise 6-en-1. La batterie AB3000L à 659 € au lieu de 839 €.

au lieu de 839 €. Le SolarFlow 4000 Mix AC+ à 2 399 € au lieu de 2 599 €, avec un compteur 1CT-S d’une valeur de 84,99 € et une assurance transport renforcée offerts. Deux unités donnent droit à un PowerHub monophasé offert d’une valeur de 779 €, tandis que trois unités permettent de recevoir un PowerHub triphasé d’une valeur de 899 €.

En savoir plus

SolarFlow 4000 Mix AC+ : 4 kW de puissance et un stockage extensible

Le SolarFlow 4000 Mix AC+ récupère l’électricité issue des panneaux solaires après son passage par l’onduleur. De cette façon, il peut compléter une installation solaire de toiture déjà existante sans que vous ayez besoin de modifier ses principaux équipements.

Sa batterie propose une capacité initiale de 8 kWh. Des modules supplémentaires permettent ensuite de porter le stockage d’une unité jusqu’à 50 kWh. Cette évolution progressive évite de surdimensionner immédiatement l’installation et laisse la possibilité de l’adapter à de nouveaux besoins.

Le système peut charger la batterie et restituer jusqu’à 4 kW. Cette puissance demande toutefois un raccordement adapté au tableau électrique par un professionnel. Une prise électrique classique ne permet pas d’exploiter toutes les capacités de l’appareil.

Le compteur 1CT-S surveille les échanges avec le réseau, ce qui permet au système de coordonner l’équilibre entre les panneaux photovoltaïques, la batterie et le logement. Le SolarFlow 4000 Mix AC+ utilise également l’intelligence artificielle ZENKI et les données du compteur pour calculer les flux et anticiper les besoins du foyer.

Zendure utilise des cellules LiFePO4 et annonce jusqu’à 10 000 cycles, avec 70 % de capacité restante à l’issue de cette période. Le système bénéficie également d’une garantie de 10 ans. Notre dossier consacré aux technologies de la gamme SolarFlow Mix détaille son architecture et ses possibilités d’extension.

Découvrir le SolarFlow 4000 Mix AC+ à 2 399 €

SolarFlow 4000 Mix AC+ : un PowerHub offert pour les grandes installations

Zendure accompagne chaque SolarFlow 4000 Mix AC+ d’un compteur 1CT-S et d’une assurance transport renforcée. Des cadeaux supplémentaires sont prévus lorsque plusieurs unités sont réunies dans une même installation. Ainsi, l’achat de deux SolarFlow 4000 Mix AC+ donne droit à un PowerHub monophasé. Cette configuration dispose de 16 kWh de stockage dès le départ. Avec trois unités, Zendure offre un PowerHub triphasé et la capacité initiale atteint 24 kWh.

Le système dispose aussi d’une fonction Black Start, ou démarrage autonome. Après une coupure totale, il peut redémarrer sans attendre le retour du réseau. Une unité seule alimente les appareils reliés à sa sortie de secours, tandis que le PowerHub permet d’intégrer cette protection à une installation domestique plus complète.

La sortie hors réseau fournit jusqu’à 3 680 W en continu et 7 200 W en pointe. Elle peut maintenir plusieurs appareils essentiels en fonctionnement, à condition que leur raccordement ait été prévu lors de l’installation.

Notre dossier consacré à l’ajout d’une batterie sur une installation solaire existante présente plus en détail le fonctionnement du SolarFlow 4000 Mix AC+ et le rôle du compteur intelligent.

Découvrir le SolarFlow 4000 Mix AC+ et ses cadeaux

Cet article a été rédigé en partenariat avec Zendure.