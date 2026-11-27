Intel prépare sa prochaine offensive face à AMD avec une nouvelle génération de processeurs de bureau aux caractéristiques ambitieuses. Sept modèles de la gamme Core Ultra 4000 viennent de fuiter, tandis qu’une présentation officielle pourrait intervenir dès février 2027.

Les sept futurs processeurs de bureau Intel Core Ultra 4000 de la gamme Nova Lake-S se dévoilent. Les références citées reposent sur des échantillons de qualification (QS) basés sur les steppings C1 et A0. Les fréquences et d’autres caractéristiques pourraient changer avant leur arrivée sur le marché.

Des caractéristiques en évolution

Le Core Ultra 9 4970K BFC disposerait de 28 cœurs, répartis en 8 P-cores, 16 E-cores et 4 LPE-cores. Il est associé à 144 Mo de cache L3, une fréquence boost de 5,5 GHz, une fréquence de base de 2,7 GHz et une fréquence GPU maximale de 3,1 GHz. Sa puissance de base est de 125 W. Le suffixe K indique un multiplicateur déverrouillé.

Les autres processeurs mentionnés sont le Core Ultra 9 4950K, le Core Ultra 9 4900 BFC (verrouillé), le Core Ultra 7 4870K BFC, le Core Ultra 7 4850K, le Core Ultra 5 4650K et le Core Ultra 5 4650KF. Le 4950K est également un modèle à 28 cœurs. Hormis le 4970K BFC et le 4950K, les autres références citées comptent entre 22 et 24 cœurs, avec des fréquences et des caches L3 moins élevés. Tous les modèles sauf le 4900 BFC affichent une puissance de base de 125 W.

Le Core Ultra 5 4650KF, avec 22 cœurs, est le modèle de base de la liste. Il combine 6 P-cores, 12 E-cores et 4 LPE-cores, avec 30 Mo de cache L3, une fréquence boost de 5,1 GHz et une fréquence de base de 2,9 GHz. C’est la seule référence citée sans circuit graphique intégré, ce qu’indique le suffixe F.

Modèle Cœurs (P+E+LPE) Cache L3 / LLC P-Core Base / Boost E-Core Boost iGPU Puissance de base Core Ultra 9 4970K BFC 28 (8+16+4) 144 Mo 3,3 / 5,5 GHz 4,6 GHz Oui (3,1 GHz) 125 W Core Ultra 9 4950K 28 (8+16+4) 36 Mo 3,4 / 5,4 GHz 4,6 GHz Oui (3,1 GHz) 125 W Core Ultra 9 4900 BFC 22 (6+12+4) 120 Mo 2,0 / 5,3 GHz 4,3 GHz Oui (3,0 GHz) 65 W Core Ultra 7 4870K BFC 24 (8+12+4) 144 Mo 3,2 / 5,2 GHz 4,4 GHz Oui (2,9 GHz) 125 W Core Ultra 7 4850K 24 (8+12+4) 36 Mo 3,5 / 5,2 GHz 4,4 GHz Oui (3,0 GHz) 125 W Core Ultra 5 4650K 22 (6+12+4) 30 Mo 3,6 / 5,1 GHz 4,3 GHz Oui (2,9 GHz) 125 W Core Ultra 5 4650KF 22 (6+12+4) 30 Mo 3,6 / 5,1 GHz 4,3 GHz Non 125 W

Une prise en charge de la DDR5 plus rapide

Les sept processeurs prennent en charge jusqu’à 256 Go de mémoire DDR5-8000, contre DDR5-6400 pour les puces Arrow Lake-S actuelles. La fuite mentionne aussi jusqu’à 24 voies PCIe CPU et un NPU intégré de 77 PTOPS. Elle indique également la prise en charge du décodage DNx, XAVC, JPEG-XS et VVC, ainsi que des profils AV1 High et Professional.

Le calendrier de lancement n’est pas encore définitif. Une autre fuite récente évoque un événement de bureau de nouvelle génération à Berlin entre le 22 et le 25 février, où les processeurs pourraient être présentés officiellement. Les fabricants de cartes mères pourraient quant à eux évoquer leurs produits Nova Lake-S environ six semaines plus tôt, au CES 2027 en janvier.