La Galaxy Watch7 Ultra adopterait un design plus ergonomique inspiré par la concurrence

Samsung Galaxy Watch6 Classic © Samsung

La prochaine montre connectée de Samsung pourrait bientôt se dévoiler un peu. Devant faire suite à la Galaxy Watch6, cette version 7 de l’appareil devrait logiquement apporter quelques améliorations par rapport aux générations précédentes.

Celle-ci pourrait donc être présentée officiellement le 10 juillet 2024 lors du prochain Galaxy Unpacked de Samsung, en même temps que le Galaxy Ring et les smartphones pliants Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6.

En attendant, il est tout de même possible de se faire une petite idée de ce que la future Galaxy Watch doit offrir aux utilisateurs. De nouvelles informations dont un rendu 3D de la montre ont également révélé un nouveau design pour la version Ultra, un peu éloigné de celui des modèles précédents.

La Galaxy Watch7 Ultra serait plus ergonomique

Visuellement, la montre connectée serait à mi-chemin entre une Galaxy Watch ronde et une Apple Watch. En effet, cette nouvelle machine de Samsung disposerait d’un cadran rond surmontant un châssis plus carré.

Samsung Galaxy Watch 6 © Samsung

L’écran de la montre devrait faire 1,5 pouces de diamètre pour une dimension totale de 47 x 47,4 x 16,4 mm. La Galaxy Watch7 Ultra serait donc plus grande que la Watch6 Classic. De plus, l’appareil devrait se doter d’un nouveau bouton circulaire sur le côté à la fonction encore inconnue. Il est possible que celui-ci serve de bouton d’action, comme ce que l’on peut retrouver sur une Apple Watch.

Le bracelet serait revu également pour être intégré de manière plus harmonieuse et plus ergonomique. Celui-ci serait plus facilement détachable grâce à l’ajout d’un nouveau bouton conçu à cet effet. Les utilisateurs de la Galaxy Watch7 Ultra pourront donc en théorie changer de bracelet bien plus facilement.

Samsung veut surveiller votre santé

Le design de la montre ne serait pas la seule nouveauté puisque la montre améliorerait ses fonctionnalités. Certainement pour aller de pair avec le Galaxy Ring, le capteur santé va évoluer pour être plus précis et performant. Mieux encore, il est possible qu’une surveillance de la glycémie des utilisateurs soit présente.

De plus, un nouveau chipset serait prévu pour améliorer les performances globales de la montre. Enfin, la charge de la Watch 7 serait meilleure et pourrait être 50 % plus rapide par rapport aux modèles précédents.

Galaxy Ring ©Samsung

Si les fonctionnalités d’une montre connectée sont moindres que celles d’un smartphone ou d’un PC, elles ont tout de même une utilité. En effet, celles-ci permettent une surveillance accrue de l’état de santé de l’utilisateur.

Sur ce point précis, Samsung s’apprêterait d’ailleurs à améliorer son écosystème dans son ensemble. En effet, une refonte et une amélioration de l’application Samsung Health seraient déployées pour la sortie du Galaxy Ring. Il est probable que la nouvelle génération de montres connectées de l’entreprise en bénéficie également afin de renforcer leur utilité dans ce domaine précis.

La Galaxy Watch7 Ultra pourrait adopter un design très différent, à mi-chemin entre une Galaxy Watch et une Apple Watch.

Le cadran serait rond mais reposerait sur un châssis carré. Un nouveau bouton de côté serait similaire à celui présent sur les montres d’Apple.

La Watch7 et son modèle Ultra devraient être présentés en même temps que le Galaxy Ring lors du prochain Galaxy Unpacked le 10 juillet 2024.

Source : Smartprix