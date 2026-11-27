Encore en phase d’expérimentation, Emerging Risks pourrait bientôt être déployé à grande échelle pour prêter main-forte à Windows Defender et renforcer la sécurité de votre PC. Si ce n’est pas déjà fait, offrez-vous une version officielle de Windows 11 Pro pour 23€ seulement grâce à VIP-URcdkey.

Pour mieux protéger les utilisateurs de Windows 11, l’éditeur travaille sur un dispositif baptisé Emerging Risks (risques émergents en français), capable de détecter en arrière-plan les risques potentiels liés aux applications, aux pilotes et aux firmwares.

Cette nouvelle façon de penser la sécurité est réservée pour l’instant aux membres du programme Windows Insider, mais si aucune date de disponibilité grand public n’a été annoncée, il est clair que Microsoft le déploiera rapidement si les tests sont concluants.

Pour en profiter, il faudra bien sûr disposer d’une version officielle de Windows 11 bénéficiant de toutes les mises à jour de Microsoft. En achetant votre licence sur VIP-URcdkey, vous bénéficiez d’une clé d’activation destinée à être validée directement par les serveurs de Microsoft. La grande différence réside dans le prix : Windows 11 Pro ne vous coûtera que 23 € chez VIP-URcdkey, contre 259 € sur le site officiel de Microsoft, soit une économie de plus de 90 % !

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⚙️ Emerging Risks : comment ça marche ?

Contrairement à un antivirus classique, Emerging Risks ne cherche pas nécessairement à détecter des logiciels malveillants, mais des logiciels légitimes présentant des failles de sécurité susceptibles d’être exploitées par des pirates informatiques.

La surveillance porte sur trois catégories de composants :

Les applications : navigateurs, logiciels bureautiques, utilitaires, etc.

: navigateurs, logiciels bureautiques, utilitaires, etc. Les pilotes (drivers) : carte graphique, périphériques, contrôleurs réseau, etc.

(drivers) : carte graphique, périphériques, contrôleurs réseau, etc. Les firmwares (micrologiciels) : BIOS, UEFI et autres composants matériels.

Lorsqu’une vulnérabilité connue est identifiée, Windows doit pouvoir afficher les détails de la faille et recommander une action corrective : installer une mise à jour ou, en l’absence de correctif, envisager la désinstallation du logiciel concerné.

🤔 Emerging risks, Microsoft Defender et Windows Update : quelles différences ?

Si Emerging Risks a vocation à renforcer la sécurité de Windows 11, il ne s’agit pas pour autant de remplacer les dispositifs de protection existants. Chacun intervient en effet à un niveau différent. Windows Update assure la distribution et l’installation des mises à jour du système d’exploitation, notamment des correctifs de sécurité. De son côté, Microsoft Defender (anciennement Windows Defender) protège votre ordinateur contre les virus, les logiciels malveillants et les comportements suspects.

Emerging Risks devrait, quant à lui, intervenir davantage en amont, en identifiant les vulnérabilités connues des applications, des pilotes et des firmwares installés sur votre PC. Car un logiciel parfaitement légitime peut présenter une faille de sécurité sans pour autant être considéré comme malveillant par l’antivirus.

📆 Quand Emerging Risks sera-t-il disponible ?

Microsoft a déjà commencé à expérimenter cette nouvelle fonctionnalité auprès des membres du programme Windows Insider, qui permet de tester les futures évolutions de Windows 11 avant leur déploiement auprès du grand public. Emerging Risks a ainsi fait son apparition dans la version 1000.29700.0.1003 de l’application Sécurité Windows.

Pour l’heure, le dispositif n’est toutefois pas encore pleinement opérationnel et Microsoft n’a communiqué aucune date concernant son déploiement à grande échelle.

Plusieurs interrogations subsistent également quant aux modalités de détection des vulnérabilités, à la fréquence des analyses ou encore aux actions que Windows pourra entreprendre lorsqu’un risque sera identifié. Il faudra donc patienter encore un peu pour découvrir la forme définitive que prendra cette nouvelle fonctionnalité.

Cet article a été rédigé en partenariat avec VIP-URcdkey.