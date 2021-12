Samsung PM1743 : un SSD PCIe 5.0 jusqu’à 13 Go/s

Il avait été subrepticement dévoilé au début de l’été dernier, le voilà éclairé de détails nouveaux : le PM1743 est le premier SSD PCIe 5.0 de Samsung. Destiné au marché de l’entreprise et épousant le format E3.S à 3 pouces (111,5 x 31,5 mm) ou 2,5 pouces classique, il devrait offrir des débits en lecture et écriture séquentielles de 13 Go/s et 6,6 Go/s, respectivement, selon le constructeur. Des valeurs déjà 1,9 fois supérieures aux unités PM1733 de génération immédiatement antérieure, que ce nouveau support vise à remplacer. Il intègre un nouveau type de contrôleur propriétaire et embarque de la mémoire flash V-NAND TCL V6 à 128 couches.

Source : Samsung

Samsung PM1743 : hautes performances pour les entreprises

On sait par ailleurs qu’au niveau des performances aléatoires, le PM1743 serait capable de traiter 2,5 millions d’opérations de lecture aléatoires par seconde et 250 000 opérations d’écriture. Là encore, des résultats jusqu’à 1,7 et 1,9 fois supérieurs à ce qui se pratiquait auparavant. Le PM1743 se décline en des capacités de 1,92 To à 15,36 To.

Source : Samsung

Autre nouvelle vertu de ce SSD, il améliorerait son efficacité énergétique de près de 30 % par rapport à la génération précédente, avec un débit estimé à 608 Mo par seconde et par Watt (en clair, une consommation de 21,4 W en pic). “Nous avons la certitude que les systèmes équipés de PCIe 5.0 avec des SSD à haute vitesse parviendront à transformer des applications comme l’intelligence artificielle, le machine learning et les bases de données à hautes performances”, s’enthousiasme Jim Pappas, le directeur des nouvelles technologies chez Intel.

Un commentaire du fondeur de Santa Clara qui n’est pas anodin. Car la fenêtre de sortie du PM1743 ne tient pas au hasard : la production de masse devrait commencer au premier trimestre 2022, pour une disponibilité au trimestre suivant – pile le créneau d’apparition présumé des premiers serveurs basés sur les Xeon “Sapphire Rapids” d’Intel.



Source : Tom’s Hardware