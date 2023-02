Samsung publie un correctif pour les SSD 980 Pro mourants

Une mise à jour du micrologiciel préventive et non curative : en d’autres termes, elle ne concerne donc que les SSD 980 Pro mourants, pas ceux qui sont déjà morts. Puget Systems pose le diagnostique et explique la procédure de guérison.

Nous vous en parlions dans l’actu consacrée à la dégradation anormale de la santé des SSD Samsung 990 Pro, de nombreuses pannes affectant les Samsung 980 Pro ont également été signalées, notamment en Chine. Si Samsung n’a fait aucune annonce publique à ce sujet, Puget Systems a publié hier un article sur le phénomène concernant les 980. L’entreprise écrit avoir « reçu un nombre surprenant de rapports de défaillances de disques Samsung, en particulier avec la version 2 To du 980 Pro ». Puget Systems précise avoir enquêté avec Samsung sur ces défaillances. La conclusion : il y a un problème de firmware. Le remède : une mise à jour du firmware.

Concrètement, la version du micrologiciel 3B2QGXA7 passe les SSD en lecteur seul, les rendant inutilisables s’ils servent de disque principal. C’est ce que décrit l’utilisateur RaXelliX sur Reddit, une victime parmi d’autres, détenteur de plusieurs SSD Samung 980 Pro: “Le plus récent est l’un des disques de 2 To. Plus de 2000 erreurs déjà. Un autre disque de 2 To est déjà HS avec plus de 32 000 erreurs et est verrouillé en mode lecture seule. Je m’attends à ce qu’à leur tour, les deux autres tombent en panne prochainement”. Les principaux symptômes de ce passage en lecture seul apparaîtraient dans le protocole S.M.A.R.T (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) via les valeurs 0E (media and integrity error) et 03 (available spare inférieure à 100 %) selon les retours des utilisateurs.

Un remède préventif

Selon Puget Systems, les micrologiciels 4B2QGXA7 et 5B2QGXA7 préservent de ces défaillances. L’entreprise invite donc les utilisateurs à mettre à jour leur SSD via Samsung Magician avec le firmware le plus récent (5B2QGXA7). Toute la procédure est décrite dans l’article source.

De fait, cette mise à jour du micrologiciel de Samsung empêche de rendre le SSD complètement inutilisable s’il est toujours en état de fonctionnement, mais elle est uniquement préventive. Puget Systems rapporte en effet les propos suivants : « Samsung a déclaré que l’exécution de la mise à jour devrait empêcher ces défaillances, mais qu’elle n’inversera pas le problème sur un disque déjà défaillant. » Dans ce cas là, l’entreprise invite les utilisateurs à contacter son support technique.

Si vous possédez un SSD Samsung Pro 980 de 2 To, ou même d’une autre capacité, nous ne pouvons que vous conseiller de faire cette mise à jour.

