Les SSD Samsung 990 Pro souffriraient d’une dégradation anormale de leur santé

Samsung a lancé le 990 Pro en octobre dernier, mais ce SSD semble anormalement peu endurant. En effet, plusieurs utilisateurs signalent un « état de santé » détérioré en très peu de temps, et sans que celui-ci ne résulte d’un grand nombre d’écritures. Vous le constaterez sur les captures d’écran ci-dessous, un modèle de 2 To affiche seulement 64 % de santé alors que le logiciel renseigne un total d’écriture hôte de seulement 2006 Go ; deux autres SSD de 1 To des états de santé de 87 et 89 % pour des totaux d’écriture hôte de respectivement 4211 et 1942 Go.

After reading your article, I thought I'd take a look at mine. The results are horrendous! 36% worn out after writing less than 2TB of data? @SamsungUK what is going on? pic.twitter.com/VdzLoEAarN — Neil Schofield (@neilaschofield) January 22, 2023

Le phénomène ne semble pas circonscrit à quelques cas isolés. Les premier rapports, publiés sur les forums d’Overclock.net, remontent à fin décembre 2022. D’autres clients ont ensuite ouvert des fils de discussion à ce sujet sur Reddit. Les détériorations rapportées paraissent clairement anormales étant donné les volumes de données en jeu. Précisons que Samsung annonce une durée de vie de 1200 TBW pour le modèle 2 To et de 600 TBW pour le modèle 1 To.

Bogue logiciel ou défaillance matérielle ?

À ce stade, impossible de savoir s’il s’agit d’un véritable problème matériel ou d’une simple erreur logicielle. Les données de l’état de santé du SSD proviennent du protocole S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology), lequel est en principe fiable. En outre, les données ne proviennent pas seulement de CrystalDiskInfo mais d’autres logiciels, notamment Samsung Magician.

De fait, en Chine, il y a déjà eu des soupçons concernant les Samsung 980 Pro. Des utilisateurs ont rapporté des défaillances quelques mois seulement après leur achat (entre 6 et 12 mois). Et celles-ci semblaient bien avoir des origines matérielles, avec des blocs défectueux.

Nous verrons si Samsung réagit publiquement aux inquiétudes, légitimes, des clients, au cours des prochains jours.

© Samsung

Sources : Overclock.net, Reddit 1, Reddit 2, Samsung