Un premier SSD NVMe PCIe Gen 5.0 grand public commercialisé au Japon

Le tout premier SSD PCIe 5.0 grand public en vente l’est au Japon : il s’agit de celui de CFD Gaming, dont nous avons parlé en octobre dernier. Le prix de la version 2 To, la seule capacité proposée pour l’instant, s’élève à 49 980 yens, soit 352 euros en conversion brute. Dans l’absolu, ce SSD est loin d’être bon marché : un SSD PCIe 4.0 NVMe d’entrée de gamme de 2 To se trouve à partir de 150 euros actuellement. Précisons que la TVA est de 10 % au pays du Soleil-Levant, de 20 % en France. Un modèle haut de gamme type Samsung 990 Pro coûte toutefois bien plus cher (350 euros).

CFD Gaming est un détaillant japonais qui propose sa propre ligne de produits, à l’instar de LDLC en France. Ce SSD au format M.2-2280 utilise un contrôleur Phison PS5026-E26 associé à de la mémoire 3D TLC NAND B585 de Micron. Les débits maximaux sont de 10 Go/s en lecture séquentielle et de 9,5 Go/s en écriture séquentielle. Les performances en lecture et écriture aléatoires maximales sont de respectivement 1,5 et 1,25 million d’IOPS. Outre cette capacité de 2 To, la marque prévoit des modèles de 1 et 4 To.

Lancement imminent de SSD PCIe 5.0 en Europe ?

En principe, ce SSD de 2 To devait être commercialisé à partir de novembre ; le détaillant a donc pris un peu de retard. En Europe et aux États-Unis, malgré le lancement des Ryzen 7000 en septembre dernier (Phison souhaitait faire d’AMD son partenaire officiel pour inaugurer son contrôleur), nous attendons toujours les SSD qui prennent en charge cette norme.

Nous avons pu voir des SSD PCIe 5.0 au CES 2023, par exemple le MSI Spatium M570 Pro, tandis que plus récemment, Corsair a publié une vidéo promotionnelle pour son SSD PCIe 5.0 MP700, avant de la retirer. Ces produits ne devraient donc pas tarder à arriver dans nos contrées. Étant donné leur prix, leur encombrement et le parc de plateformes compatibles certainement limité (les Ryzen 7000 se sont moins bien vendus que les Ryzen 5000 au cours des dernières semaines), le déploiement de ces SSD devrait être très limité dans un premier temps.

