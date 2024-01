Samsung trouve lui aussi trop fragiles les écrans de ses smartphones pliables

Galaxy Z Fold 3 ©Onur Binay via Unsplash

Les smartphones pliables sont bien plus répandus qu’auparavant et leur qualité de fabrication ne fait qu’augmenter. On peut observer une différence de durabilité majeure entre le tout premier Galaxy Fold de Samsung, sorti en 2019 et qui n’est plus mis à jour, et le Z Fold 5, le dernier smartphone de la gamme pliable du constructeur coréen.

Malheureusement, malgré tous les efforts des différents constructeurs, ce genre de téléphone reste particulièrement fragile. En effet, le caractère pliable du téléphone rend les écrans plus vulnérables aux dommages, aux rayures notamment.

De plus, la charnière étant un composant complexe de ce type d’appareil, elle est, elle aussi, susceptible de s’abîmer avec le temps ou à cause de la poussière accumulée. Les exemples de smartphone pliable peu résistant sont nombreux, comme le Pixel Fold de Google qui semble assez fragile.

Évidemment ces faiblesses poussent les entreprises à chercher des solutions afin de rendre leurs produits plus robustes. Après avoir potentiellement agrandi la taille de l’écran du Z Fold 6 et Z Flip 6, Samsung chercherait donc à en améliorer la durabilité. C’est en tout cas ce que sous-entend un dépôt de marque du géant coréen.

Galaxy Z Fold 5 ©Samsung

Ironflex, une nouvelle technologie de protection des écrans ?

“Ironflex” est donc un terme déposé par Samsung Display faisant potentiellement référence à une nouvelle technologie visant à rendre les écrans OLED des smartphones pliables de la marque plus résistants. Sans que l’on sache quelle forme pourrait prendre cette technologie.

Pour l’instant, ce dépôt de marque reste encore très mystérieux, étant encore en cours d’examen et ne disposant pas de description détaillée. Il est donc impossible de dire s’il s’agit d’une technologie visant à renforcer les écrans ou bien la charnière des téléphones.

De plus, il n’est pas possible d’affirmer que cette technologie sera introduite avec les prochains modèles de Samsung : les Z Flip 6 et Z Fold 6, prévus en 2024 ou bien plus tard. Un dépôt de marque ne signifie pas non plus que cette technologie va voir le jour.

Il est possible que cela ne soit qu’une expérimentation de la part de Samsung sans que Ironflex ne soit un jour commercialisé. Quoi qu’il en soit, la dénomination du dépôt suggère néanmoins que cette potentielle technologie a bien pour but de renforcer un futur smartphone pliable du constructeur.

En revanche, si Ironflex finit bel et bien dans un produit Samsung, ce serait une excellente nouvelle pour les consommateurs. En effet, comme dit plus haut, les smartphones pliables restent très fragiles et malheureusement leur réparation peut s’avérer très onéreuse.

Ce genre de téléphone est assez coûteux et une amélioration de leur durabilité serait la bienvenue. Les smartphones pliables sont encore perfectibles, une plus grande résistance de l’écran et de la charnière permettrait aux utilisateurs d’être plus sereins tout en améliorant la qualité globale du produit vendu par Samsung.

Source : Kipris