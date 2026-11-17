Deux cas de connecteurs d’alimentation 8 broches endommagés par la chaleur ont été signalés sur Reddit. Ils concernent une GeForce RTX 5060 Ti et une Radeon RX 9060 XT.

Les cas de connecteurs 12 ou 16 broches qui chauffent ou fondent sont nombreux. Les plaintes visant le connecteur PCIe 8 broches, plus ancien, sont beaucoup plus rares. Les connecteurs 6 et 8 broches restent réputés robustes, y compris sur les cartes graphiques récentes, mais deux témoignages récents montrent qu’ils ne sont pas à l’abri.

Une RTX 5060 Ti 16 Go et une alimentation Ant Esports

Le premier cas a été publié par l’utilisateur u/JudicialMuscle, photos à l’appui. Sa GeForce RTX 5060 Ti 16 Go était alimentée par un seul câble PCIe 8 broches, relié à une alimentation Ant Esports de 750 W. Il s’agit probablement de la marque indienne du même nom, qui produit des périphériques et du matériel informatique, mais elle est peu répandue parmi les passionnés.

Selon son récit, l’écran n’affichait plus aucune image. Après avoir suivi des conseils de dépannage obtenus auprès de ChatGPT, il a débranché la carte et découvert un connecteur très fortement brûlé. La fonte touche à la fois le connecteur côté carte graphique et celui du câble.

L’alimentation, d’entrée de gamme, pourrait sembler la cause évidente. Un autre utilisateur a toutefois fait remarquer que le connecteur n’était pas complètement enfoncé dans le port de la carte. Plusieurs facteurs ont donc pu se combiner.

Une RX 9060 XT et une alimentation Corsair à 300 dollars

Le second témoignage vient de u/ThanksKooky118. Il montre qu’une alimentation de meilleure qualité ne suffit pas à écarter le problème : l’utilisateur employait un modèle Corsair d’environ 300 dollars, et son connecteur 8 broches a malgré tout brûlé.

© WCCFTech

La fonte concerne surtout le côté câble, mais le connecteur de la Radeon RX 9060 XT présente aussi des dégâts. L’utilisateur indique que le câble avait quatre ans. Là encore, une connexion défectueuse pourrait être en cause.

Des cartes peu gourmandes en énergie

Le phénomène reste rare sur les connecteurs 8 broches, mais il existe. Dans les deux cas, il s’agit de cartes pas chères dont la consommation ne dépasse guère 160 à 180 W.

Ces exemples rappellent l’importance de vérifier que les connecteurs sont correctement insérés, faute de quoi la carte graphique risque de subir le même sort.