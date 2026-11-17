Le régulateur italien reproche à Meta d’avoir obtenu sans autorisation claire l’accès aux photos et vidéos d’environ 20 millions d’utilisateurs Android. Le groupe a annoncé qu’il ferait appel.

L’autorité italienne de protection des données (GPDP) a infligé à Meta une amende de 805 millions d’euros, soit environ 887 millions de dollars. Selon l’autorité, il s’agit du montant le plus élevé jamais prononcé par ce régulateur, notamment parce que la maison mère de Facebook n’a pas entièrement coopéré pendant l’enquête. Meta doit se conformer aux exigences fixées dans un délai de deux mois, sous peine d’une sanction encore plus lourde.

Des autorisations un peu larges pour Facebook

Le litige porte sur une fonctionnalité intitulée « Obtenir des suggestions de la galerie quand vous chargez Facebook ». Disponible depuis 2023, elle propose aux utilisateurs d’Android de publier des photos et vidéos issues directement de leur galerie, comme idées de nouvelles publications.

L’enquête a été ouverte en 2025, après une plainte de l’organisation de défense des consommateurs CTCU. L’autorité a jugé que le comportement de Facebook était illégal au regard du code italien de protection de la vie privée, qui transpose la directive européenne ePrivacy. Elle relève que l’accès à la galerie était demandé au moyen d’une autorisation unique, valable pour l’ensemble de l’application, et accompagnée d’une information peu claire sur les conséquences possibles pour la vie privée.

La fonctionnalité était activée par défaut, ce qui permettait à Facebook d’accéder largement aux photos et autres contenus privés des utilisateurs, souvent sans qu’ils en aient conscience. Ce fonctionnement contrevient à l’article 122 du code italien de protection des données.

20 millions d’utilisateurs concernés

Environ 20 millions d’utilisateurs Android italiens seraient concernés. Selon le régulateur, la situation perdure pour les personnes qui n’ont pas mis à jour l’application Facebook depuis plusieurs années.

Le montant de l’amende correspond à environ 0,47 % du chiffre d’affaires mondial de Meta. L’autorité a par ailleurs ordonné à Facebook de désactiver la fonctionnalité dans un délai de 60 jours, et de demander aux utilisateurs Android une nouvelle autorisation, indépendamment des accords déjà donnés.

Meta veut faire appel de la décision

Meta a indiqué qu’il allait faire appel. Dans sa réponse, un porte-parole juge l’amende disproportionnée et affirme que cette fonction Android permet simplement aux utilisateurs de publier plus facilement du contenu sur leur fil d’actualité.

Il précise que l’autorisation est toujours requise et qu’elle peut être modifiée à tout moment dans les paramètres de l’application.