GTA 6 met les consoles à rude épreuve, et même la PS5 Pro ne parvient pas à dépasser les 30 images par seconde. Les tests de Digital Foundry révèlent toutefois des différences importantes entre les machines de Sony et de Microsoft.

© Rockstar Games

Grand Theft Auto VI vise 30 images par seconde sur l’ensemble des consoles. Cette fluidité était largement attendue, mais elle a tout de même déçu certains joueurs sur PlayStation 5 Pro. Aucun mode à 40 ou 60 images par seconde n’est proposé sur la machine. Selon les tests réalisés par Digital Foundry, la version PS5 Pro reste néanmoins celle qui offre la fréquence d’images la plus régulière au lancement du sixième opus de la série de Rockstar Games.

30 images par seconde plutôt stables

Les testeurs ont constaté une cadence stable à 30 images par seconde pendant environ 75 heures de jeu classique. Oliver Mackenzie, de Digital Foundry, relève toutefois des baisses ponctuelles. Lorsque les véhicules sont détruits au lance-grenades, la fréquence peut descendre brièvement à 24 images par seconde, avant de remonter rapidement.

Sur PlayStation 5 et Xbox Series X standard, la stabilité est moindre. Les deux machines visent également 30 images par seconde, mais elles oscillent régulièrement entre 30 et le haut des 20 lors des déplacements, des combats et des scènes plus exigeantes. Lors des destructions de véhicules, la fréquence reste autour de 25 images par seconde tant que le chaos se poursuit et ne remonte qu’en quittant la zone. Dans les cas les plus défavorables, elle peut descendre vers 20.

La Xbox Series S est la console qui peine le plus à tenir les 30 images par seconde. Malgré une résolution de base de 720p, upscalée via AMD FSR 4.1, une grande partie du jeu tourne entre le milieu et le haut des 20. Lors de destructions de véhicules, la fréquence peut chuter autour de 20 images par seconde. Selon Digital Foundry, les autres consoles parviennent à tenir la cible de 30, tandis que la Series S évolue souvent dans une plage comprise entre 25 et 30.

La Xbox Series X un peu meilleure que la PS5

La Xbox Series X offre une expérience légèrement plus fluide que la PlayStation 5 standard, grâce à un mode VRR à 120 Hz disponible au niveau du système. De son côté, le VRR de la PS5 ne fonctionne qu’au-delà de 48 images par seconde. Ce problème connu touche tous les jeux qui ne parviennent pas à atteindre ce seuil.

Le jeu a par ailleurs reçu un accueil globalement favorable de la critique. Un article lié à l’actualité indique qu’il affiche un Metascore de 99, sur la base de 115 critiques. Dans sa critique, Alessio Palumbo estime que GTA VI n’est ni une œuvre révolutionnaire, ni une étape majeure pour la licence. Il le décrit comme un nouvel épisode réussi, qui cherche à se distinguer dans tous les domaines et y parvient la plupart du temps. Selon lui, les améliorations vont de sensibles à importantes, et surprennent parfois.