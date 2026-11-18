Une semaine après sa démission, l’ancien dirigeant reconnaît ses erreurs dans un message publié sur X. Le conseil d’administration a déjà indiqué qu’il n’envisageait pas son retour.

Jensen Huang a rompu le silence pour la première fois depuis son éviction de NVIDIA. Dans un message publié sur son compte X, il reconnaît avoir commis de graves erreurs, notamment dans sa vie personnelle, et se déclare disposé à reprendre la direction générale du groupe si le conseil d’administration estime que cela sert les intérêts de l’entreprise.

Dirigeant pendant 33 ans

Jensen Huang avait dirigé NVIDIA pendant 33 ans. Il avait quitté ses fonctions la semaine précédente, après avoir officiellement reconnu une relation extraconjugale avec Alice Huang.

Dans son message, il écrit qu’il n’a pas été à la hauteur des standards attendus de chacun chez NVIDIA et qu’il a causé des problèmes au conseil d’administration, qu’il dit regretter. Il affirme assumer entièrement ses erreurs et s’engage à coopérer à l’enquête indépendante menée par le conseil.

Over the past week, I’ve been overwhelmed by the love and support of friends, industry colleagues, and people I've never met. Thank you to everyone who has shown kindness to my family and me. It means the world to me.



I came to the United States 53 years ago, and becoming an… — Jensen Huang (@JensenHuang) November 17, 2026

Il rappelle également être arrivé aux États-Unis il y a 53 ans, et que l’obtention de la nationalité américaine figure parmi les moments dont il est le plus fier. Il décrit Nvidia comme l’œuvre de sa vie et affirme qu’une entreprise comme la sienne « n’aurait pu voir le jour nulle part ailleurs qu’en Amérique ». Il dit avoir reçu de nombreux appels de salariés, d’investisseurs, de partenaires et de clients lui demandant de revenir. Si le conseil juge que son retour sert les actionnaires, les salariés, l’entreprise et les États-Unis, il dit qu’il serait honoré d’accepter.

Plusieurs actionnaires font pression sur le conseil pour laisser la porte ouverte. Brad Gerstner, PDG d’Altimeter Capital, et Gavin Baker, associé gérant d’Atreides Management, sont en première ligne. Altimeter détiendrait environ 9,4 millions d’actions NVIDIA, d’une valeur proche de 1,9 milliard de dollars, et Atreides environ 1,2 million d’actions.

Une pétition pour sa réintégration

Une pétition intitulée « I Stand With Jensen », publiée sur un site dédié, demande au conseil de réintégrer Jensen Huang. Elle a été signée notamment par Elon Musk, le PDG de Replit Amjad Masad, Gavin Baker et Tim Sweeney. Au moment de la publication de l’article, elle avait recueilli 193 822 signatures, dont 9 755 de salariés actuels de Nvidia.

De son côté, le conseil d’administration résiste à ces pressions. Il a déclaré sans ambiguïté qu’il n’envisageait pas de réintégrer l’ancien dirigeant. Il reste à voir si le nouveau message de Jensen Huang pourra infléchir cette position.

Alice Huang y est décrite comme une personne suspectée d’être une espionne chinoise, et comme une ancienne dirigeante de Megaspeed, société basée à Singapour. Selon le média, Megaspeed aurait vraisemblablement permis à des entreprises chinoises d’accéder à des puces NVIDIA soumises à restrictions, directement ou à distance, grâce à son réseau de centres de données en Asie du Sud-Est. Un article lié indique également qu’un nouveau comité de sécurité nationale a été mis en place pour superviser la conformité des exportations du groupe.