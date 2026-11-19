Le JEDEC a présenté un aperçu de la norme DDR6, encore en cours de développement. Elle débuterait à 12,8 GT/s, avec une feuille de route allant jusqu’à 14,4 GT/s et au-delà.

© Tom’s Hardware avec ChatGPT

Six ans après les premières révélations sur la DDR5, dévoilées en 2020, l’organisme de normalisation dévoile les contours de la génération suivante, en pleine crise majeure dans le domaine. Selon le JEDEC, la DDR6 repose sur une architecture entièrement nouvelle, qui promet des gains en bande passante, en capacité, en efficacité énergétique et en fiabilité. Elle cible le calcul haute performance, l’intelligence artificielle, le cloud, les datacenters, les PC personnels, mais également les serveurs.

Une bande passante en hausse de plus de 50 %

La DDR6 doit offrir dès son lancement une bande passante supérieure de plus de 50 % à celle de la DDR5, avec des débits de 12 800 MT/s (12,8 GT/s). Des optimisations doivent ensuite les porter à 14 400 MT/s (14,4 GT/s), voire au-delà. En comparaison, la DDR5 plafonne à 9,2 GT/s.

Cette hausse repose sur deux leviers : des débits plus élevés et un bus de données élargi, qui passe de 64 à 96 DQ (+50 %). Cet objectif de bande passante ne présage toutefois pas d’une amélioration équivalente des performances.

L’architecture prévue s’appuie aussi sur des pseudo-canaux, censés permettre une bande passante plus élevée par barrette de RAM, ainsi qu’une plus grande souplesse de configuration pour la fiabilité et un transfert de données plus efficace. La bande passante augmente et le rafraîchissement est amélioré, ce qui doit améliorer l’efficacité du bus de données aux vitesses et capacités élevées.

Les barrettes UDIMM DDR5 sont parties de 4 800 MT/s pour atteindre la zone des 9 000 MT/s et plus. Il en déduit que de meilleures vitesses seront probablement possibles avec des modules UDIMM et RDIMM overclockés au fil de la fiabilisation de la technologie.

Capacités et format des modules

La DDR6 doit prendre en charge des puces DRAM d’une densité maximale de 128 Go, contre 64 Go pour la DDR5. Des optimisations de l’empilement des puces (« die stacking ») doivent aussi permettre d’obtenir davantage de densité pour une même surface de boîtier.

Le module est par ailleurs plus étroit : 74 mm de longueur, contre 133 mm pour la DDR5. Le JEDEC y voit un moyen d’accompagner une densité de mémoire plus élevée dans les systèmes.

Fiabilité et efficacité énergétique

Sur la fiabilité, la norme prévoit la prise en charge de plusieurs implémentations de code correcteur d’erreurs (ECC). Les concepteurs de systèmes pourront ainsi arbitrer entre coût, consommation et fiabilité. L’interface est optimisée pour les modules de grande capacité, avec des configurations destinées au calcul généraliste, mais aussi à l’inférence IA et à l’IA agentique, qui exigent davantage de capacité et de performance à proximité du processeur.

Côté énergie, le JEDEC annonce une amélioration nette du rapport performances/watt par rapport à la DDR5. Elle passerait par des entrées/sorties à terminaison VSS et par des modes basse consommation pensés pour les centres de données.

Des formats encore à préciser

La DDR6 est en cours de définition pour plusieurs formats, parmi lesquels pourraient figurer les RDIMM, UDIMM et CAMM. L’objectif est de couvrir un large éventail d’usages en équilibrant fiabilité, performance, consommation et coût.

Christopher Cox, président du comité JC-42 pour les mémoires à semi-conducteurs, résume l’approche :

« Alors que l’IA et les charges de travail intensives en données continuent de relever les exigences des systèmes, la DDR6 est conçue pour apporter des avancées significatives en matière de bande passante, de capacité et de fiabilité. »

Il ajoute que la collaboration des membres du JEDEC contribue à créer une norme équilibrant performances, efficacité énergétique et évolutivité.

La norme étant toujours en développement, ces caractéristiques peuvent encore évoluer. Aucun calendrier de commercialisation n’a été communiqué.