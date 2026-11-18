À seulement deux jours de la sortie de GTA 6, Sony déploie une nouvelle mise à jour de sécurité sur PS5 dans des circonstances intrigantes. Derrière ce correctif de plus de 1 Go pourrait se cacher une tentative de bloquer une faille exploitée par les pirates.

© Rockstar Games

Sony a récemment mis en ligne une nouvelle version du logiciel système de la PlayStation 5. Estampillée 26.07-14.23.00 et pesant plus de 1 Go, cette mise à jour est officiellement présentée comme apportant de vagues correctifs de sécurité. Son calendrier suscite toutefois l’attention, intervenant à quelques jours de la sortie de Grand Theft Auto VI sur PS5 et Xbox, fixée au 19 novembre.

Une succession rapide de correctifs

La version 26.07-14.23.00 a été publiée seulement un jour après la version 14.22. Ce correctif accéléré fait suite aux affirmations d’un développeur déclarant être parvenu à extraire les données binaires d’un jeu à l’aide d’une faille non divulguée sur cette mouture 14.22. Bien qu’aucune preuve concluante n’atteste à ce jour d’un déplombage (jailbreak) complet sur cette version, la communauté du piratage cherche activement à contourner les verrous numériques de la console.

Les tentatives de contournement s’intensifient, portées par l’usage du développement assisté par intelligence artificielle, notamment la pratique du vibe coding, ainsi que par des réactions négatives face à la position de Sony concernant les jeux en format physique. Précédemment, la méthode nommée « Relapse » avait permis de débloquer les consoles fonctionnant sous des logiciels systèmes sortis avant septembre 2026. Si les mises à jour ultérieures ont offert une résistance accrue, les recherches de vulnérabilités se poursuivent.

Les incertitudes autour du lancement de GTA VI

Il n’a toutefois pas été confirmé si l’installation de ce firmware 14.23 sera strictement nécessaire pour exécuter Grand Theft Auto VI. Alors que le prétéléchargement du titre est ouvert et que le studio Rockstar procède aux derniers ajustements de ses fichiers jusqu’au lancement, cette manœuvre technique de Sony pourrait viser à bloquer d’éventuelles failles et à prévenir la mise en circulation rapide d’une copie pirate.

Interrogé sur le sujet, Obbe Vermeij, ancien directeur technique de Rockstar North, a indiqué que l’élaboration d’un portage PC non officiel via le vibe coding serait une tâche complexe, tout en estimant que des tentatives auront lieu.

De son côté, Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two, a admis dans un entretien récent que la lutte contre le piratage représentait un défi croissant pour la franchise GTA. Il a néanmoins exprimé sa confiance dans la capacité de son entreprise à contenir cette menace et à rentabiliser commercialement la production du jeu.