Du 19 au 30 novembre 2026, le Black Friday s’invite chez BLUETTI ! La marque vous offre des réductions jusqu’à 36% sur le stockage solaire et les stations électriques portables. Le Balco 260 et le Balco Transfer Hub font notamment partie des offres pour vous permettre d’utiliser davantage l’énergie stockée chez vous.

BLUETTI fabrique des batteries et des systèmes de stockage solaire pour les besoins de votre logement et pour vos déplacements. Certains équipements se raccordent à des panneaux solaires pour conserver leur production, tandis que ses stations portables alimentent directement des appareils. L’objectif est de disposer d’une réserve d’électricité utilisable lorsque vous en avez besoin, à la maison comme à l’extérieur !

Cette sélection du Black Friday met en avant deux solutions pour le domicile : le Balco 260 qui possède sa propre batterie, et le Balco Transfer Hub qui permet d’intégrer une station portable compatible au circuit électrique du logement.

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Les lecteurs de Tom’s Hardware profitent de 5 % de réduction supplémentaire grâce au code THMBLUETTI valable sur l’ensemble des produits BLUETTI. Cette remise se cumule avec les prix Black Friday. Le Balco 260 passe ainsi à 692,55 € et le lot Transfer Hub + Elite 200 V2 à 1 044,05 € !

🔥 Les offres Black Friday BLUETTI à retrouver jusqu’au 30 novembre

Les montants ci-dessous correspondent aux prix avant l’application de THMBLUETTI :

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BLUETTI Balco Transfer Hub pour intégrer une station portable au logement

Le Balco Transfer Hub vous permet d’utiliser une station électrique portable dans votre installation domestique. Concrètement, l’électricité conservée dans sa batterie peut ainsi participer à l’alimentation des appareils de votre maison. Le Hub prend en charge une injection allant jusqu’à 800 W dans le circuit du logement.

La capacité disponible dépend de la station que vous lui associez. Avec l’Elite 200 V2, vous disposez par exemple de 2 073,6 Wh de stockage. Cette station délivre aussi jusqu’à 2 600 W sur ses propres prises lorsqu’elle alimente directement du matériel. Cette puissance est distincte de celle que le Hub peut injecter vers le logement.

Vous conservez la possibilité de déconnecter la station pour l’utiliser ailleurs. Elle peut donc servir au quotidien chez vous, puis alimenter vos équipements lors d’un séjour à l’extérieur. À votre retour, vous pouvez de nouveau l’associer au Hub.

Pour une recharge avec des panneaux solaires, ceux-ci se raccordent à la station et doivent respecter ses caractéristiques d’entrée. Si vous possédez déjà une batterie portable, vérifiez bien sa compatibilité avec le Transfer Hub avant de composer votre installation.

BLUETTI propose l’ensemble Balco Transfer Hub + Elite 200 V2 à 1 099 € pour le Black Friday. Le code THMBLUETTI ramène le tarif à 1 044,05 €.

Découvrir le lot Balco Transfer Hub avec Elite 200 V2

BLUETTI Balco 260 : une batterie domestique extensible pour le solaire

Le Balco 260 ajoute une réserve de 2,56 kWh à votre logement. Il stocke de l’électricité pour la restituer lorsque vos appareils en ont le plus besoin, par exemple le soir. Vous pouvez le recharger à partir de panneaux solaires compatibles ou bien depuis le secteur, notamment pendant les heures creuses si vous disposez d’un contrat adapté.

Avec une installation solaire, l’intérêt est de décaler une partie de la production vers les moments où vous consommez davantage. L’énergie produite pendant que vous êtes au travail peut ainsi servir à votre retour, lorsque les panneaux produisent moins car le jour est tombé. Notre dossier sur l’ajout d’une batterie à une installation solaire explique plus largement le rôle du stockage dans l’autoconsommation.

Concernant les panneaux solaires, le Balco 260 accepte jusqu’à 2 400 W avec quatre régulateurs MPPT indépendants. Ces circuits gèrent les panneaux raccordés à chaque entrée pour exploiter leur production. Cette répartition donne davantage de souplesse si vos panneaux sont installés dans plusieurs zones et avec des expositions différentes.

Vous pouvez également augmenter la capacité jusqu’à environ 15 kWh avec des batteries supplémentaires. De quoi adapter progressivement le stockage à votre consommation.

Pendant le Black Friday, le Balco 260 est affiché à 729 € au lieu de 1 049 €, soit 692,55 € avec THMBLUETTI.

Découvrir le BLUETTI Balco 260

BLUETTI Apex 300, une station électrique de 3 840 W pour les équipements exigeants

L’Apex 300 fait également partie des stations compatibles avec le Balco Transfer Hub. Elle peut fonctionner seule pour alimenter directement vos appareils, avec une puissance de sortie de 3 840 W. Elle peut notamment vous accompagner si vous avez besoin de travailler dans un endroit dépourvu de prises secteurs.

Sa batterie possède une capacité d’environ 2,76 kWh, extensible jusqu’à environ 19 kWh avec des batteries supplémentaires. Cette réserve peut donc évoluer si vos usages demandent davantage d’autonomie. Le temps de fonctionnement dépend bien entendu de la consommation du matériel et du nombre d’appareils utilisés ensemble.

Pour le Black Friday, l’Apex 300 est proposée à 1 649 € au lieu de 1 999 €, soit 1 566,55 € avec le code THMBLUETTI.