Et si les joueurs n’avaient bientôt plus besoin d’interrompre leurs parties pour entretenir leur écran OLED ? TCL présente une dalle de 27 pouces à 500 Hz dont la technologie de compensation fonctionne directement en arrière-plan.

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La division écrans de TCL, TCL CSOT, a dévoilé la semaine dernière lors de sa conférence DTC2026 à Wuhan un prototype de dalle OLED de 27 pouces destiné au jeu vidéo. Doté d’un taux de rafraîchissement de 500 Hz, cet écran gère l’entretien de ses pixels en arrière-plan, ce qui évite de devoir l’éteindre pour prévenir le phénomène de marquage (burn-in).

Une utilisation sans interruption

Actuellement, la plupart des moniteurs OLED imposent une maintenance régulière qui interrompt l’utilisation. Toutes les quelques heures, une fenêtre contextuelle invite l’utilisateur à laisser l’écran s’éteindre afin de recalibrer les pixels. Le modèle Alienware AW3423DW de Dell affiche par exemple ce type de rappel après quatre heures d’utilisation, le Philips Evnia M2C8900 également, avec un rafraîchissement forcé au bout de 16 heures. Si ces avertissements sont ignorés trop longtemps, certains moniteurs finissent en effet par forcer le cycle d’entretien.

Pour éviter cette contrainte et ajuster les pixels en temps réel sans attendre la mise en veille du moniteur, le prototype de TCL combine plusieurs éléments : la technologie OLED par impression à jet d’encre de la marque, un fond (backplane) en oxyde, ainsi que ce que l’entreprise présente comme le premier système de compensation intégré à la dalle conçu pour les hautes fréquences de rafraîchissement.

TCL semble avoir trouvé une solution

L’intégration de cette technologie sur des écrans gaming représentait jusqu’ici une difficulté. Après avoir échangé avec l’entreprise lors du salon IFA en septembre, nos confrères de TFTCentral indiquaient que ce système de compensation interne était adapté aux moniteurs de bureautique, mais que les variations soudaines de luminosité propres aux jeux vidéo obligeraient probablement ces dalles à conserver un cycle de nettoyage traditionnel. Ce prototype à 500 Hz suggère que TCL a trouvé une solution pour contourner cet obstacle, du moins sur le papier.

Ce modèle se distingue également par son procédé de fabrication, pensé pour réduire les coûts. Au lieu d’évaporer les matériaux organiques dans une chambre à vide, le fabricant les pulvérise sur le verre, sur le même principe qu’une imprimante à jet d’encre de bureau. Cette méthode limite le gaspillage de ces composés onéreux. Selon TCL, ce processus permet de réduire les coûts totaux d’environ 20 %.

Quid de la disponibilité ?

Aucune date n’a encore été communiquée quant à l’intégration de cette dalle de 500 Hz dans des moniteurs commercialisés. La prochaine étape pour TCL repose sur une nouvelle ligne de production OLED à jet d’encre située à Guangzhou, où les équipements ont commencé à arriver le 31 octobre. La production de masse n’y est pas attendue avant le quatrième trimestre 2027. C’est aussi dans cette usine que l’entreprise prévoirait de fabriquer des dalles de 32 et 34 pouces atteignant 700 Hz.

À l’heure actuelle, Samsung Display et LG Display se partagent de fait le marché des dalles OLED pour moniteurs. Cette situation explique en partie pourquoi les écrans OLED ne représentent qu’environ 3 % du marché global cette année. D’après les estimations de TrendForce, cette part de marché devrait environ doubler d’ici 2030, en partie grâce aux nouvelles capacités de production de TCL.