Il demande à une Claude Fable 5.2 de recréer Gears of War avec 3 lignes de texte, le résultat est bluffant

Trois lignes de texte et 43 heures de calcul ont suffi à une intelligence artificielle pour recréer une version jouable de Gears of War sous Unreal Engine 5. Le résultat est impressionnant, mais son coût estimé à près de 15 000 dollars rappelle les limites de cette prouesse.

Le chercheur en intelligence artificielle et créateur de contenu Matthew Berman a publié une démonstration d’un jeu de tir inspiré de la franchise Gears of War. Conçu avec le moteur Unreal Engine 5 à l’aide du modèle Claude Fable 5.2 d’Anthropic, ce projet parfaitement jouable a été généré à partir d’une consigne initiale de trois lignes seulement. Après plusieurs dizaines d’heures de travail, le résultat est saisissant.

Une reproduction des mécaniques de jeu

Matthew Berman a diffusé une vidéo dans laquelle on voit un jeu de tir à la troisième personne, reprenant plusieurs éléments de Gears of War: E-Day. Le joueur peut courir, se cacher derrière des éléments du décor, se pencher pour tirer et utiliser le système de rechargement de son arme propre à la série. Les ennemis disposent d’une intelligence artificielle fonctionnelle, tandis que des alliés peuvent intervenir pour aider le joueur et le réanimer lorsqu’il est blessé au sol. L’architecture, les textures et l’éclairage de l’environnement, tout a été créé avec Claude Fable 5.2.

Pour cette création, Matthew Berman a fourni une instruction demandant à l’IA de reproduire le plus fidèlement possible un niveau du titre de The Coalition sous Unreal Engine 5, tant au niveau des graphismes que de la jouabilité et des personnages. Après avoir activé le mode « Ultra Code », il a laissé le système tourner en continu, sans jamais intervenir.

Un coût de calcul élevé et des limitations techniques

L’automatisation du processus a nécessité d’importantes ressources. D’après les éléments rapportés par Berman, la conception a duré 43 heures et 48 minutes et a consommé 8,63 milliards de tokens. Sur la base des tarifs de l’API d’Anthropic, le coût équivalent est estimé à environ 14 710 dollars, soit près de 15 000 dollars. Cela reste toutefois une estimation tarifaire théorique.

Le résultat final n’est pas parfait. Matthew Berman relève des imperfections dans les animations des personnages, notamment lors du franchissement des éléments de cachette. La démonstration se limite à une zone isolée, on reste loin du jeu complet avec un gros budget.

Quelles sont les règles d’utilisation ?

L’expérience pose également la question de la conformité avec les règles d’Anthropic relatives à la propriété intellectuelle. Fin octobre, des consignes décourageant la reproduction de jeux existants avaient été intégrées à Claude Code, l’entreprise ayant confirmé des ajustements concernant le modèle Opus 5.5. Alors, est-ce qu’Anthropic a donné les mêmes consignes à Claude Fable 5.2 ?

Lancé officiellement le 9 novembre, Claude Fable 5.2 est présenté par Anthropic comme un modèle offrant de meilleures capacités en programmation, en raisonnement et en vision, avec une vitesse de génération accrue jusqu’à 30 % par rapport à Fable 5.1. Ses tarifs API sont de 8 dollars par million de jetons en entrée et 40 dollars par million en sortie.