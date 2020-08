Des premiers tarifs pour la RTX 3090

Si la quantité de mémoire des cartes Ampere fait jaser ces derniers jours, une nouvelle fuite, à prendre avec la prudence de rigueur, apporte des informations sur les prix. Sur ChipHell, un utilisateur prétend avoir connaissance des tarifs de la RTX 3090 de Colorful. Une marque déjà mentionnée ce week-end lors de la publication de quelques clichés d’un PCB.

Colorful prévoirait deux modèles de RTX 3090 : un modèle Vulcan, refroidi par air, et un modèle Neptune, avec un refroidissement hybride. La première se négocierait 13 999 yuans et la seconde, 12 999 yuans. Cela équivaut à approximativement 1875 et 2020 dollars respectivement, ou 1700 et 1580 euros. Un prix de 12 000 yuans, plus cohérent, soit 1730 dollars ou 1460 euros est également avancé pour la Vulcan.

Quelle quantité de mémoire GDDR6X ?

À titre comparatif, sur le site de NVIDIA, une RTX Titan coûte 2749 euros et une RTX 2080 Ti, 1259 euros, TTC. Selon des données partagées par Igor Wallossek début juin, la RTX 3090 embarquerait 24 Go de mémoire GDDR6X. Micron est nettement moins optimiste, puisque l’entreprise évoquait récemment 12 Go de mémoire. Mais peut-être que ces deux sources ne parlaient tout simplement pas de la même carte…

