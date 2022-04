Sept références Arc Alchemist desktop finalement ?

Les cartes A310 et Arc A350 complèteraient le bas du tableau, tandis que l’A770 se déclinerait avec 8 ou 16 Go de GDDR6.

Fin mars, Intel a amorcé un retour timide sur le marché des cartes graphiques dédiées. L’entreprise s’est pour l’instant limitée au segment mobile avec cinq références, les A350M, A370M, A550M, A730M et A770M ; de fait, seule la première équipe de rares PC portables principalement commercialisés en Asie. Concernant le segment desktop, la situation est floue ; les nombreuses fuites se concentre surtout sur les probables retards, avec potentiellement un lancement au troisième trimestre 2022 plutôt qu’au deuxième. Quoi qu’il en soit, toujours selon de précédentes données, la gamme de cartes graphiques Arc Alchemist d’Intel s’articulerait elle aussi autour de cinq modèles : Arc A380, Arc A580, Arc A750, Arc A770 et Arc A780. Dans un récent tweet, Komachi, une source d’ordinaire fiable, mentionne plutôt sept références, voire huit.

Il ajoute aux cartes susmentionnées les Arc A310 et A350. En outre, il table sur une A770 déclinée en deux versions : une avec 8 Go de VRAM, une autre avec 16 Go.

Désactiver l’Intel DTT booste fortement les performances dans les jeux

Trois cartes A300, trois A700, mais une seule A500 ?

Si l’on se fie au tableau ci-dessus, la gamme Arc Alchemist desktop proposerait ainsi plusieurs solutions d’entrée de gamme basées sur le GPU ACM-G11, et ayant 4 à 8 cœurs Xe. Les trois modèles les mieux lotis auraient 32 cœurs Xe. À ce stade, les différences entre l’Arc A780 et l’Arc A770 16 Go restent à définir.

Carte graphque GPU Cœurs Xe Cœurs FP32 VRAM Taille bus mémoire Arc A780 ACM-G10 32 4096 16 Go GDDR6 256-bit Arc A770 16 Go ACM-G10 32 4096 16 Go GDDR6 256-bit Arc A770 8 Go ACM-G10 32 4096 8 Go GDDR6 256-bit Arc A750 ACM-G10 24 3072 12 Go GDDR6 192-bit Arc A580 ACM-G10 16 2048 8 Go GDDR6 128-bit Arc A380 ACM-G11 8 1024 6 Go GDDR6 96-bit Arc A350 ACM-G11 6 768 4 Go GDDR6 64-bit Arc A310 ACM-G11 4 512 4 Go GDDR6 64-bit

Source : Komachi via VideoCardz