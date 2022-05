SiPearl, concepteur du microprocesseur européen, intensifie sa campagne de recrutement

SiPearl a annoncé en début de semaine avoir franchi le cap des 100 collaborateurs sur ses 6 implantations en France (Maisons-Laffitte, Grenoble, Massy, Sophia Antipolis), Allemagne (Duisbourg) et Espagne (Barcelone). La société a pour objectif 1000 collaborateurs d’ici 2025 ; en conséquence, elle indique « intensifier sa stratégie de recrutement ». Une fois n’est pas coutume, nous allons revêtir la casquette Pole Emploi – ou France Travail par anticipation – en relayant cette campagne, et ce pour deux raisons.

Déjà, parce que certains d’entre vous ont certainement le profil. Ensuite, parce que SiPearl est l’entreprise qui conçoit le microprocesseur haute performance et basse consommation destiné aux supercalculateurs exascale européens ; qu’à ce titre, elle contribue « à la souveraineté technologique de l’Europe » pour reprendre une formule présente sur son site.

Une entreprise fondée en 2019

Pour retracer brièvement son histoire, SiPearl a été créée en juin 2019 par Philippe Notton dans le cadre du consortium European Processor Initiative (EPI). Ce dernier vise à favoriser le déploiement en Europe de technologies microprocesseur haute performance et basse consommation.

SiPearl est une société à capitaux privés, mais elle bénéficie du soutien de l’Europe. Elle travaille « en étroite collaboration avec ses 27 partenaires du consortium EPI – communauté scientifique, centres de supercalcul, grands noms de l’informatique, l’électronique et l’automobile – qui sont ses parties prenantes, futurs clients et utilisateurs finaux ». Parmi ses partenaires, citons Intel. La firme associe son accélérateur Ponte Vecchio au microprocesseur Rhea de SiPearl.

SiPearl emploie aujourd’hui 104 spécialistes en microélectronique et logiciel, seniors comme juniors issus d’écoles d’ingénieur ou d’universités. La société vient d’être classée 21ème de la première édition du TECH500, le palmarès des 500 entreprises technologiques françaises à rejoindre en 2022.

1000 collaborateurs en 2025

Afin d’atteindre son objectif de 1 000 collaborateurs en 2025, SiPearl va donc « intensifier sa stratégie de recrutement lancée il y a un an. Attachée à la diversité de ses équipes, la société privilégie l’embauche de collaborateurs aux profils, expériences, cultures et nationalités variés avec notamment en ligne de mire la féminisation de ses métiers tout en mettant l’accent sur l’excellence et la passion ».

Des postes en micro-électronique (conception RTL et SOC, DFT, vérification, prototypage, synthèse, implémentation physique) et en logiciel (conception et architecture, embarqué, Kernel Linux, UEFI/BIOS, Calcul Haute Performance) sont actuellement à pourvoir. La société propose également pour la rentrée 2022-2023 des stages et des alternances répondant à ses futurs besoins de recrutement.

Philippe Notton, PDG de SiPearl, formule l’invitation suivante : « Qu’ils soient experts chevronnés de leur secteur ou jeunes diplômés en recherche d’une première expérience, nous offrons à nos futurs collaborateurs l’opportunité de vivre l’aventure la plus excitante de la tech européenne ! Avec nous, ils concevront le microprocesseur haute performance et basse consommation qui permettra à l’Europe de réaliser de grandes avancées dans les domaines stratégiques de l’intelligence artificielle, la santé, le climat ou la gestion de l’énergie notamment. Pour ce faire, ils utiliseront les technologies les plus avancées : l’architecture ARM Neoverse V1, la plateforme d’émulation matérielle Veloce Strato de Siemens Digital Industries Software, le process de gravure 6nm de TSMC avec de l’intégration 2.5D… »

Si vous souhaitez postuler, les dernières offres d’emploi de Sipearl sont consignées ici.

