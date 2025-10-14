Quel est ce mystérieux smartphone avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5 et une batterie de 9000 mAh ?

Un smartphone haut de gamme équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5 est actuellement testé avec une batterie de 9 000 mAh, illustrant la tendance des constructeurs à privilégier des capacités accrues pour améliorer l’autonomie.

Les constructeurs de smartphones cherchent constamment à améliorer l’autonomie de leurs appareils haut de gamme, notamment en adoptant des batteries à base de silicium-carbone. Selon une rumeur récente, un modèle non identifié, propulsé par le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, serait actuellement en phase de test avec une batterie d’une capacité de 9 000 mAh. Cette information, relayée par un informateur connu sous le pseudonyme Digital Chat Station sur le réseau social Weibo, souligne une tendance croissante : l’augmentation significative de la capacité des batteries dans les appareils premium.

Une capacité record pour un smartphone haut de gamme

À ce jour, le Xiaomi 17 Pro Max détient la plus grande batterie parmi les smartphones équipés du Snapdragon 8 Elite Gen 5, avec une cellule de 7500 mAh. Cependant, les tests d’autonomie ont révélé des résultats mitigés, le modèle ne dépassant que de cinq minutes l’iPhone 17 Pro Max dans un test de décharge. Ce constat met en lumière un compromis entre performance brute et efficacité énergétique, un défi que Qualcomm semble avoir privilégié en faveur de la puissance.

L’intégration d’une batterie de 9000 mAh dans un appareil haut de gamme, incluant des capteurs photo volumineux et d’autres composants exigeants, représente une avancée technique notable. Cette capacité pourrait compenser les limites liées à l’optimisation logicielle ou matérielle, bien que d’autres facteurs, comme la gestion de l’alimentation ou l’optimisation du système, jouent également un rôle clé dans l’autonomie réelle.

Une course à l’autonomie XXL

Les fabricants chinois, en particulier, explorent les possibilités offertes par les batteries silicium-carbone. Récemment, Realme a présenté un concept de smartphone doté d’une batterie de 15 000 mAh, tout en conservant une épaisseur proche de celle de l’iPhone 16 Pro Max. Cependant, ce prototype se distinguait principalement par sa batterie, les autres composants correspondant plutôt à ceux d’un appareil milieu de gamme.

Si l’identité du constructeur derrière ce nouveau flagship reste inconnue, il est probable qu’il s’agisse d’une marque chinoise, compte tenu de l’adoption massive de cette technologie dans la région. Aucune confirmation officielle n’a encore été communiquée, mais cette tendance suggère que les batteries de 10 000 mAh pourraient bientôt devenir une norme pour les appareils haut de gamme.