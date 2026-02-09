Snapdragon 8 Elite Gen 6 : LPDDR6 et gravure 2nm, tout ce que l’on sait

Qualcomm développe deux processeurs Snapdragon 8 Elite Gen 6 gravés en 2nm par TSMC, dont une version Pro avec support LPDDR6 et fréquences pouvant atteindre 6 GHz, destinée aux smartphones ultra-premium de marques comme Xiaomi, Oppo et Vivo.

Qualcomm développe actuellement deux nouvelles puces de la série Snapdragon 8, identifiées sous les numéros de référence SM8950 et SM8975, selon des informations relayées par l’informateur Digital Chat Station sur la plateforme Weibo. Ces processeurs, provisoirement désignés Snapdragon 8 Elite Gen 6 et Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, seraient fabriqués avec le procédé de gravure N2P de TSMC et cibleraient respectivement les smartphones haut de gamme et ultra-premium.

Deux variantes distinctes pour segmenter le marché premium

Les informations divulguées suggèrent que Qualcomm adopterait une stratégie de différenciation entre ses deux processeurs. La variante Pro (SM8975) est présentée comme la plus avancée des deux, intégrant plusieurs caractéristiques techniques distinctives par rapport au modèle standard.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro prendrait en charge la mémoire LPDDR6, une nouvelle génération de RAM mobile. Cette puce disposerait également d’une configuration GPU complète ainsi qu’une architecture de cache plus développée. Ces spécifications avancées se traduiraient par un coût de fabrication significativement plus élevé, selon la source.

Le modèle standard, le Snapdragon 8 Elite Gen 6 (SM8950), serait quant à lui positionné comme une option pour les smartphones flagship de milieu de gamme, offrant un compromis entre performances et coût.

Deux puces finalement gravées par TSMC

Les deux processeurs seraient fabriqués en utilisant le nœud de gravure N2P de TSMC. Si Samsung avait été évoqué, cette proposition semblait irréaliste, au vu du temps qu’il faut pour mettre en place les processus de gravure. Ce procédé de fabrication avancé en 2nm représente une évolution par rapport aux technologies de gravure actuellement utilisées pour les puces de génération courante. L’adoption de ce processus de fabrication vise généralement à améliorer l’efficacité énergétique et les capacités de performance des semi-conducteurs.

Concernant les fréquences de fonctionnement, un rapport antérieur mentionné dans les sources indique que la variante Pro pourrait atteindre des vitesses de traitement maximales de 5 GHz à 6 GHz.

Des processeurs pour les versions “Ultra” des smartphones

Selon les informations rapportées, le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro serait destiné à équiper les smartphones portant la désignation “Ultra” de plusieurs constructeurs. Les appareils mentionnés incluent le Xiaomi 17 Ultra, le Oppo Find X10 Ultra et le Vivo X500 Ultra.

En réponse à des questions posées dans la section commentaires de sa publication Weibo, l’informateur a ajouté que les appareils flagship des sous-marques seraient également susceptibles de recevoir le processeur Gen 6 Pro. Bien que les noms précis n’aient pas été confirmés explicitement par la source, les appareils potentiellement concernés incluraient le Redmi K100 Pro Max, l’iQOO 16, le Realme GT 9 Pro et le OnePlus 16.

Des prototypes en cours de test

La fuite mentionne que plusieurs appareils prototypes sont actuellement en phase de test avec le Snapdragon 8 Elite Gen 6 en tant qu’option flagship intermédiaire. Parallèlement, il existerait une possibilité que certains modèles optent pour une puce de génération précédente, identifiée sous le numéro SM8850, qui correspond au Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Cette information suggère que les fabricants de smartphones pourraient adopter une approche flexible dans le choix de leurs processeurs, en fonction de leurs stratégies de prix et de positionnement sur le marché.

MediaTek développe un concurrent direct en 2nm

Sur le plan concurrentiel, MediaTek travaillerait également sur un processeur gravé en 2nm, le Dimensity 9600. Selon des attentes internes mentionnées dans les sources, cette puce serait prévue pour surpasser les performances du Snapdragon 8 Elite Gen 6 de Qualcomm.

Toutefois, les sources précisent que seuls des tests en conditions réelles permettront de déterminer les performances effectives de ces processeurs et leur positionnement respectif sur le marché.

Récapitulatif des spécifications annoncées

Caractéristique Snapdragon 8 Elite Gen 6 Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Numéro de référence SM8950 SM8975 Procédé de gravure TSMC N2P TSMC N2P Support mémoire Non spécifié LPDDR6 Configuration GPU Non spécifiée Configuration complète Fréquence maximale Non spécifiée 5 GHz à 6 GHz (selon rapports antérieurs) Positionnement Flagship milieu de gamme Ultra-premium

Pour l’heure, les informations proviennent de fuites non confirmées par Qualcomm. Les informations officielles devraient arriver d’ici quelques semaines.