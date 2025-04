Snapdragon 8 Elite Gen 2 : La future puce pourrait supporter une nouvelle RAM plus rapide

Le Snapdragon 8 Elite Gen 2 de Qualcomm pourrait offrir un cache plus grand, le support de la RAM LPDDR6, et des améliorations de performance grâce à une fabrication en 3nm et des cœurs améliorés, bien que ces détails restent des rumeurs non confirmées.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 2 de Qualcomm fait l’objet de nouvelles rumeurs concernant ses spécifications. Selon les dernières informations, ce nouveau SoC pourrait offrir plusieurs améliorations notables par rapport à son prédécesseur, le Snapdragon 8 Elite.

Des améliorations de cache et de mémoire

Le Snapdragon 8 Elite Gen 2 devrait bénéficier d’une augmentation de la taille de son cache. Alors que le Snapdragon 8 Elite dispose de 12 Mo de cache L2 par cluster, pour un total de 24 Mo, le nouveau modèle pourrait voir cette capacité passer à 16 Mo par cluster. Cela porterait le total à 32 Mo de cache L2, bien que les détails concernant le cache L3 restent inconnus.

Une autre rumeur indique que le Snapdragon 8 Elite Gen 2 supporterait la norme de mémoire LPDDR6, en plus d’être rétrocompatible avec la LPDDR5X. Cette flexibilité permettrait aux fabricants de smartphones de choisir entre une RAM plus rapide et plus efficace ou des économies de coûts.

Les premiers tests de performance révèlent une amélioration de 30 % par rapport à une référence non spécifiée, qui pourrait être le Snapdragon 8 Elite ou un autre SoC. De plus, des résultats de benchmark AnTuTu ont montré un score global 40.7 % plus élevé pour le Snapdragon 8 Elite Gen 2 comparé au Snapdragon 8 Elite le plus rapide.

Un SoC gravé en 3 nm par TSMC

Le Snapdragon 8 Elite Gen 2 serait fabriqué selon le processus 3nm de troisième génération de TSMC. Il pourrait également intégrer les cœurs ‘Pegasus’ améliorés de Qualcomm, fonctionnant à une fréquence de 5 GHz. Le support de l’extension matricielle évolutive (SME) d’ARM pourrait également offrir un gain de performance de 20 % dans les charges de travail multi-cœurs.

Ces informations doivent être prises avec précaution, car elles ne sont pas encore confirmées officiellement. Digital Chat Station pourrait fournir des détails supplémentaires dans les semaines à venir.