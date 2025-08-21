Google Tensor G5 : le nouveau SoC du Pixel 10 est une catastrophe, la preuve avec des benchmarks

Le Tensor G5, la nouvelle puce de Google, subirait de lourds soucis de performances graphiques. La puce se montre en effet nettement moins performante que la précédente. Simple bug logiciel ou véritable faiblesse ?

Une comparaison de performances entre les processeurs Tensor G5 et Tensor G4 de Google a révélé des résultats inattendus concernant le GPU du nouveau modèle. Selon des benchmarks publiés sur Geekbench 6, le Tensor G5 affiche des scores significativement inférieurs à ceux de son prédécesseur, le Tensor G4, dans plusieurs tests graphiques. Cependant, cette différence ne serait pas liée à une baisse de performance, mais plutôt à un problème logiciel. Google devrait pouvoir corriger cela via une mie à jour.

Des résultats très décevants en apparence

Les premiers tests, partagés par l’utilisateur @lafaiel sur X, montrent que le Pixel 10 Pro, doté du Tensor G5, obtient un score de 3 707 points dans le benchmark Vulkan de Geekbench 6, soit environ deux fois moins que le Pixel 9 Pro, doté du Tensor G4. Cette différence place le nouveau modèle bien derrière ses concurrents directs, comme l’iPhone 16 Pro et le Galaxy S25+. Une telle baisse de performances pourrait laisser penser à un composant techniquement moins bon, ou à une décision délibérée de limiter les performances pour réduire les coûts.

Cependant, Google a précisé que le Tensor G5 ne prend pas en charge le ray tracing. Cette absence pourrait expliquer en partie les résultats observés, mais elle ne suffit pas à justifier un écart aussi marqué.

Un problème de pilotes identifié

Une analyse plus approfondie des résultats a révélé que le GPU du Tensor G5 fonctionnait à une fréquence de seulement 396 MHz, contre une fréquence attendue de 1 100 MHz. Par ailleurs, un commentaire sur le même fil de discussion indique que les pilotes graphiques du Pixel 10 Pro ne sont pas à jour. Le GPU PowerVR DXT intégré au Tensor G5 est certifié pour Vulkan 1.4, alors que le pilote actuel du Pixel 10 Pro est limité à Vulkan 1.1. Cette incompatibilité logicielle pourrait donc fausser les performances mesurées.

Dans certains tests, le Tensor G4 surpasse même le Tensor G5 de plus de 323%, une différence qui semble anormale au vu des améliorations annoncées par Google. La société a en effet affirmé que le Tensor G5 offrait une augmentation moyenne de 34 % des performances du CPU par rapport au Tensor G4, sans mentionner de régression côté GPU.

Google devrait déployer un correctif

Si les pilotes graphiques sont effectivement en cause, une mise à jour logicielle pourrait permettre au Tensor G5 d’exprimer son plein potentiel. Les analystes espèrent une correction rapide de la part de Google, afin de rétablir des performances conformes aux attentes. Une nouvelle série de benchmarks sera nécessaire pour confirmer cette information, une fois les correctifs appliqués.