Snapdragon 8 Gen 4 : deux versions prévues, dont une exclusive au Galaxy S25 Ultra ?

Galaxy S24 Ultra ©Qualcomm et Unsplash

Qualcomm, après avoir intégré ses Snapdragon X Elite et X Plus dans les PC Copilot+ de Microsoft, se tourne à nouveau vers le marché des smartphones. Sa future puce haut de gamme, le Snapdragon 8 Gen 4, n’est d’ailleurs plus très loin.

Cette nouvelle génération de processeur pour smartphone devrait être présentée officiellement en octobre 2024 (le 21). En attendant, il est tout de même possible d’en apprendre un peu plus sur le futur mastodonte de la firme.

Ce sont notamment les diverses rumeurs et fuites qui permettent d’apercevoir le potentiel du Snapdragon 8 Gen 4. Ce nouveau SoC s’annonce ultra-rapide, avec un GPU exemplaire.

Ce dernier serait en mesure de réaliser les rêves des joueurs sur smartphone grâce à sa fréquence élevée et son efficacité accrue. Une nouvelle fuite récente donne quelques détails supplémentaires, notamment en ce qui concerne les cœurs de performance, mais aussi sur les versions du SoC disponibles au lancement.

©Smartprix

Samsung aurait droit au meilleur de Qualcomm

C’est tout simplement une partie de la fiche technique du Snapdragon 8 Gen 4 qui se retrouve dans la nature. Grâce à elle, il est possible d’apprendre que la puce sera commercialisée en deux versions : une de base “SM8750” et une axée sur les performances “SM8750P”. Ce dernier modèle, plus puissant encore, devrait être intégré aux smartphones haut de gamme des constructeurs.

Ainsi, il n’est pas impossible de retrouver ce chipset amélioré exclusivement dans le Galaxy S25 Ultra à sa sortie. Si Samsung envisageait de faire l’impasse sur le Snapdragon 8 Gen 4 à cause de son prix, pour l’instant, aucune information officielle ne confirme cette décision.

Malgré cela, il ne serait pas illogique que la firme sud-coréenne utilise le SoC de Qualcomm dans la version haut de gamme de son futur fleuron. Le Galaxy S24 Ultra intègre la puce précédente, le Snapdragon 8 Gen 3, il ne serait donc pas étonnant que le S25 fasse de même.

Pour ce qui est du chipset standard, il serait certainement possible de le retrouver dans les prochains modèles de Xiaomi, ASUS, Oppo, Honor, Vivo et OnePlus. Chacun de ces fabricants ayant adopté les SoC de Qualcomm par le passé. Le Xiaomi 15 serait d’ailleurs le premier smartphone à intégrer la puce au lancement.

Que réserve le Snapdragon 8 Gen 4 ?

Galaxy S24 Ultra ©Samsung

Le Snapdragon 8 Gen 4 sera fabriqué en utilisant le procédé de gravure N3E de TSMC. Cela devrait permettre une plus grande densité des transistors, favorisant ainsi une meilleure efficacité énergétique et des performances accrues.

La fiche technique précise également que le chipset intégrera bien les cœurs Oryon déjà présents dans les Snapdragon X Elite et X Plus pour une meilleure puissance de traitement. Le 8 Gen 4 accueillerait deux P-Core cadencés à 4,0 GHz et six E-Core à 2,8 GHz.

Le GPU Adreno 830 devrait être particulièrement efficace en jeu, en consommant moins et en étant plus performant que le Dimensity 9300 de MediaTek. De plus, le SoC serait compatible avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4.

Enfin, l’IA sera également de la partie puisque le Snapdragon 8 Gen 4 intégrerait diverses fonctionnalités. L’une d’elles, Low-Power AI (LPAI), inclurait un sous-système d’intelligence artificielle basse consommation pour toujours plus d’efficacité énergétique.

Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 4 Gravure 4 nm 3 nm Cœurs/Threads 8/8 8/8 Fréquence CPU 3.40 GHz 4.00 GHz iGPU Qualcomm Adreno 750 Qualcomm Adreno 830 Fréquence GPU 0.90 GHz 0.95 GHz Mémoire LPDDR5X-9600

24 Go LPDDR5X-9600

24 Go Cache L3 12.00 Mo ?

Une partie de la fiche technique du Snapdragon 8 Gen 4 vient de fuiter.

Le SoC de Qualcomm sera disponible en deux versions : SM8750 et SM8750P.

SM8750P serait une puce améliorée exclusive au Galaxy S25 Ultra de Samsung.

Source : Smartprix