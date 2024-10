Android 15 est enfin disponible, mais pour certains smartphones seulement

Google a officiellement déployé Android 15 pour grand public, rendant la mise à jour disponible pour tous les smartphones et toutes les tablettes, ou presque. En effet, dans un premier temps, uniquement les appareils Pixel de chez Google sont éligibles. Android 15 apporte un ensemble d’améliorations importantes qui optimisent la fonctionnalité et la sécurité.

Comment installer Android 15 sur votre Google Pixel ?

Si vous possédez un téléphone ou une tablette Google Pixel, vous pouvez dès à présent installer Android 15. La marche à suivre est simple :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre Pixel Faites défiler jusqu’à Système Appuyez sur Mises à jour logicielles Sélectionnez Mise à jour du système, puis suivez les instructions à l’écran pour télécharger et installer la mise à jour

La taille de la mise à jour varie en fonction de votre appareil, avec environ 1 Go pour le Pixel 9 Pro XL. Assurez-vous de disposer de suffisamment d’espace de stockage, d’assez de batterie (au moins 20%) et d’une connexion internet stable (en Wi-Fi de préférence), avant de lancer le téléchargement.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités d’Android 15 ?

Android 15 apporte une série de nouvelles fonctionnalités visant à améliorer l’expérience utilisateur sur les téléphones et tablettes. Parmi les ajouts notables, on peut présenter les fonctionnalités suivantes :

Espace Privé : Une section dédiée pour stocker des données sensibles, renforçant ainsi la confidentialité et la sécurité.

: Une section dédiée pour stocker des données sensibles, renforçant ainsi la confidentialité et la sécurité. Détection de vol : Une fonctionnalité de sécurité qui aide à suivre et sécuriser les appareils en cas de vol.

: Une fonctionnalité de sécurité qui aide à suivre et sécuriser les appareils en cas de vol. Appareils hors ligne : Il est désormais possible d’interagir avec et de gérer certaines fonctions de votre appareil même lorsqu’il est hors ligne.

: Il est désormais possible d’interagir avec et de gérer certaines fonctions de votre appareil même lorsqu’il est hors ligne. Verrouillage à distance : En cas de perte ou de vol de votre téléphone, vous pouvez le verrouiller à distance pour protéger vos données personnelles.

Ces fonctionnalités sont particulièrement intéressantes pour les utilisateurs à la recherche d’un meilleur contrôle et d’une protection renforcée de leur appareil, faisant d’Android 15 un système d’exploitation plus sécurisé que les versions précédentes.

Quelques améliorations visuelles

L’une des modifications les plus remarquables d’Android 15 est la refonte de l’interface utilisateur. L’interface de réglage du volume a été repensée pour offrir une expérience plus intuitive, et il est désormais possible d’afficher des noms d’applications plus longs sur l’écran d’accueil. On peut également profiter des nouveautés suivantes :

De nouveaux widgets, offrant davantage d’options de personnalisation pour ajuster l’écran d’accueil à leurs goûts.

Des outils améliorés pour personnaliser l’apparence de votre appareil, rapprochant Android de son concurrent iOS 18.

Un meilleur support pour les appareils pliables et les tablettes, rendant le multitâche plus fluide et efficace.

Améliorations basées sur l’IA

Pour les utilisateurs de la série Google Pixel 9, Android 15 inclut également plusieurs fonctionnalités alimentées par l’intelligence artificielle. Ces intégrations ont été dévoilées plus tôt cette année lors de la conférence Google I/O et promettent des interactions plus intuitives. Bien que ces fonctions soient optimisées pour le Pixel 9, les modèles Pixel plus anciens bénéficieront également de certaines de ces améliorations.

Android 15 bientôt chez Samsung, OnePlus, Xiaomi, …

Android 15 sera disponible chez les autres constructeurs de smartphones. Généralement, Samsung n’est pas un trop mauvais élève. Les constructeurs chinois en revanche, sont parfois lents à déployer la mise à jour, il faudra donc s’armer de patience avant de la voir arriver, surtout sur les smartphones à bas prix.