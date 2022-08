Sony augmente de 10 % le prix de la PlayStation 5

Une console toujours difficile à trouver, et qui devient donc encore plus onéreuse.

Vous l’aurez remarqué, les prix d’à peu près tout augmentent. L’inflation n’épargne pas non plus la PlayStation 5 de Sony : la firme nippone a officialisé une hausse du prix de vente. Elle concerne de nombreux pays, y compris le Japon (mais à partir du 15 septembre). En France, la hausse est immédiate, et de 10 % ; ce surcoût touche à la fois la version classique et digitale. Le prix de la première passe ainsi à 549,99 euros ; celui de la seconde à 449,99 euros.

Crédit : Sony

Les augmentations ne sont pas exclusives à la France. Elles concernent aussi le Royaume-Uni, le Japon, la Chine, l’Australie, le Canada et le Mexique, entre autres. En revanche, elles épargnent États-Unis ; pour le moment, le le prix recommandé de la PlayStation 5 n’augmente pas chez l’Oncle Sam. Les hausses sont comprises entre 6 et 10 % selon les pays.

Voici la première PlayStation 5 ‘Slim’ et watercoolée, haute de seulement 2 cm

La Xbox Series X coûte désormais moins cher

Sony justifie dans son communiqué : « L’environnement économique mondial est un défi que beaucoup d’entre vous connaissent sans doute. Nous constatons des taux d’inflation élevés dans le monde, ainsi que des tendances monétaires défavorables, ce qui a un impact sur les consommateurs et crée une pression sur de nombreuses industries. En raison de ces conditions économiques difficiles, SIE a pris la décision douloureuse d’augmenter le prix de détail recommandé (RRP) de la PlayStation 5 sur certains marchés en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), en Asie-Pacifique (APAC), en Amérique latine (LATAM), ainsi qu’au Canada. Il n’y aura pas d’augmentation de prix aux États-Unis. »

Notez que certains marchés de l’EMEA, de l’APAC et du LATAM qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus mais peuvent également subir des augmentations de prix. Sony invite les habitants de ces régions à consulter leur détaillant local.

Du côté de Microsoft, pas de changement tarifaire à ce stade. Les prix recommandés des Xbox Series X / S restent ainsi de 499 euros et 299 euros respectivement.

Source : Sony