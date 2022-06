Voici la première PlayStation 5 ‘Slim’ et watercoolée, haute de seulement 2 cm

Il y a un toutefois un loup : l’alimentation et la boucle de refroidissement se trouvent dans un second boîtier.

La PlayStation 5 est une grosse console : la version classique mesure 390 x 260 x 104 mm tandis que la version All Digital est un peu moins haute avec ses 92 mm. En attendant une éventuelle version Slim de la machine de Sony, Matt de la chaîne DIY Perks a fabriqué la sienne.

La console élaborée mesure seulement 20 mm de haut. C’est donc une réduction de 78 % par rapport au modèle All Digital. Pour parvenir à un format aussi compact, l’auteur de cette réalisation n’a conservé que la carte mère de la PlayStation 5. Il a aussi conçu un bloc d’eau à couverture intégrale installé dans un boîtier en cuivre.

Crédit : DIY Perks

Le bloc d’alimentation d’origine de la PlayStation 5, qui fournit 31A à 12V, a été remplacé par une alimentation HP DP5-750RB A d’une capacité de 750 W (62,5 A à 12 V). Elle prend place avec la pompe et le radiateur dans un boîtier externe refroidi par sept radiateurs Alphacool de 40 mm associés au même nombre de ventilateurs Noctua NF-A4x20.

Des composants correctement refroidis

La première tentative de fonctionnement de cette PlayStation 5 fut un échec, mais la seconde fut la bonne. Matt a ainsi pu juger l’efficacité de son système de refroidissement en mesurant les températures du SoC, de la mémoire et des VRM. Plusieurs heures de Forizon Forbidden West montent 46°C pour le SoC (estimation de 65°C à l’intérieur du SoC), 52°C pour la mémoire et 44°C pour les VRM. Pour la comparaison, les valeurs mesurées par Gamer Nexus pour la PlayStation 5 standard sont de 75°C pour le SoC, 95°C pour la mémoire et 71°C pour les VRM. Cette PlayStation 5 « Slim » a ainsi des températures inférieures de respectivement 13 %, 45 % et 38 %.