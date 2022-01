Sony va continuer de fabriquer des PlayStation 4 en 2022

Sony a lancé sa PlayStation 5 il y a plus d’un an maintenant, le 19 novembre 2020. Mais en février 2022, il est toujours aussi compliqué de s’en procurer une, la demande restant à l’évidence supérieure à l’offre. À défaut de PlayStation 5, vous pourrez toujours acquérir une PlayStation 4 selon un rapport de Bloomberg.

D’après le journal, Sony a décidé de rallonger le calendrier de production de la PlayStation 4. Jusqu’à récemment, l’arrêt de la production était actée pour fin 2021. Finalement, l’entreprise japonaise a décidé de continuer de fabriquer des PlayStation 4 jusqu’à la fin d’année 2022. L’intention est bien sûr de pouvoir proposer des consoles malgré la pénurie, même si ce ne sont « que » des PlayStation 4 et non des PlayStation 5. Bloomberg ne précise pas si Sony privilégie certaines versions (Fat, Slim ou Pro).

Pour mémoire, la PlayStation 4 est sortie en novembre 2013. Comme la PlayStation 5, elle est propulsée par un SoC AMD à 8 cœurs CPU et 36 unités de calcul GPU (pour la version Pro, les versions Fat et Slim étant limitées à 18 CU). Les similarités s’arrêtent là puisque forcément, les SoC utilisent des architectures différentes. Concrètement, la puissance théorique est de 1,8 TFLOPS pour la PS4 classique, de 4,2 TFLOPS pour la PS4 Pro et de 10,28 TFLOPS pour la PS5.

Malgré ces écarts, la plupart des jeux actuels sortent à la fois sur PlayStation 5 et PlayStation 4 (ainsi que sur Xbox Series X / S et Xbox One). En l’état, opter pour une PlayStation 4 n’empêche donc pas de profiter des dernières nouveautés. Simplement, il faut s’accommoder de graphismes moins reluisants et de temps de chargement plus longs.

