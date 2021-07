Déjà 10 millions de PlayStation 5 vendues, un record pour Sony

La PlayStation 5 rencontre un grand succès selon les chiffres de vente dévoilées par SIE (Sony Interactive Entertainment). Dans un article publié hier, la société indique que la console a atteint le seuil symbolique des 10 millions d’unités vendues le 18 juillet dernier. Il n’aura donc même pas fallu 8 mois à la console de Sony, lancée le 12 novembre 2020 dans certains pays, pour dépasser ce palier.

Résultat : la PS5 peut s’enorgueillir d’être la console qui s’est vendue le plus rapidement de toute l’histoire de Sony. Dans son article, l’entreprise explique ces excellents résultats par les caractéristiques intrinsèques de la console, notamment son SSD NVMe et sa manette Dual Sense à retour haptique, et détaille les jeux ayant rencontré le plus de succès. Plus de 6,5 millions de copies de Marvel’s Spider-Man: Miles Morale, développé par Insomniac Games, ont été écoulées depuis la parution du jeu en même temps que la PS5. MLB The Show 21 s’est vendu à plus de 2 millions d’exemplaires depuis sa sortie le 16 avril dernier, tandis que Ratchet & Clank: Rift Apartn, lancé le 11 juin, compte déjà 1,1 million de copies vendues. Sony salue aussi la bonne performance d’une nouvelle franchise, Returnal : 560 000 ventes pour ce TPS roge-ligue paru le 30 avril 2021.

PlayStation 5 Digital Edition : déjà une révision « Slim » … ou presque

God of War: Ragnarök, Gran Turismo 7…

Concernant les jeux à venir, Sony mentionne en premier lieu ceux issus de PlayStation Studios. Dans les prochains mois, les possesseurs de PlayStation 5 pourront s’adonner à un nouveau God of War de Santa Monica Studios, à Gran Turismo 7 de Polyphony Digital ou encore à Horizon Forbidden West de Guerrilla Games.

Enfin, « parmi les jeux très attendus des partenaires de SIE figurent Battlefield 2042 d’Electronic Arts, DEATHLOOP de Bethesda, Far Cry 6 d’Ubisoft et Kena : Bridge of Spirits d’Ember Lab ».

Source : SIE