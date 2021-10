Enfin des PlayStation 5… mais à plus de 300 000 euros

Si vous souhaitez acquérir une PlayStation 5 un peu originale, que vous avez beaucoup d’argent et ne savez pas trop quoi en faire, la bien nommée entreprise russe Caviar propose une version « Gold », logiquement tout en or. Son prix : 352 770 dollars américains, soit un peu plus de 300 000 euros.

Pour cette somme, vous avez une PlayStation 5 vêtue de panneaux en or 18 carats arborant de superbes « motifs en relief qui créent un étonnant jeu d’ombres et de lumières ». Caviar livre la console avec une seule manette, enrobée de cuir véritable et armée de joystick surmontés de capuchons en or ; peut-être pas le revêtement idéal pour jouer ! Cette version Gold n’est pas unique mais proposée en 5 exemplaires.

Une PlayStation Golden Rock avec 3,8 kg d’or

D’ailleurs, ce n’est pas la plus onéreuse des PlayStation 5 de Caviar. La firme a aussi dans son catalogue une mouture Golden Rock vendue 366 310 dollars. (317 000 euros environ). Cette version est affublée d’une armure de 3,8 kg d’or 18 carats. Il existe neuf consoles Golden Rock.

Enfin, Caviar a aussi pensé aux clients moins fortunés : la société propose une version visuellement très proche du modèle Gold mais nettement moins chère puisque vendue 12 750 dollars. La raison de ce prix « mini » : pas d’or 18 carats, mais simplement du plaqué or. Il s’agit toujours d’une édition limitée, cette fois à 99 exemplaires.

Source : Caviar